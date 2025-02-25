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Смерть Сергея Бодрова-младшего и алкогольная зависимость: что убило режиссера фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Алексей Балабанов — режиссер, ставший одной из знаковых фигур в отечественном кинематографе. 25 февраля великому мастеру исполнилось бы 66 лет. О его личной жизни, творческом пути и причинах смерти расскажет «Радио 1».

Биография Алексея Балабанова


Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске, где прошли его детство и юность. Его отец, Октябрин Сергеевич, работал главным редактором объединения научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии. Мать, Инга Александровна, была медиком и возглавляла местный НИИ физиотерапии и курортологии.

«Я рос хулиганом, много стрелял из рогатки. Делал «бомбы» и подкладывал в урны, раньше железные такие были, и ждал реакции прохожих. Играл в карты», — рассказал режиссер.

Еще в старших классах будущий режиссер проявил себя в творчестве: вместе с другом Евгением Горенбургом создал музыкальную группу «Кери», где играл на гитаре. В репертуаре коллектива были хиты The Beatles, Deep Purple и Led Zeppelin.

В 1976 году Балабанов окончил школу, но выпускной вечер запомнился ему не только получением аттестата: накануне он ввязался в драку из-за девушки и лишился двух зубов.

После школы он поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков.

«Родители ткнули — мне все равно было, где учиться. Я в Политехнический собирался, потому что все туда шли из школы, хотя в физике вообще ничего не понимал. Ни в физике, ни в химии. Но все поступали в УПИ, Уральский политехнический, он самый большой, целый город. Но родители решили по-другому — я им благодарен», — вспоминал Балабанов.

Полученные знания пригодились ему во время армии: в 1981 году, завершив учебу, он был направлен на военную службу в качестве переводчика. За два года Балабанов побывал в Эфиопии, Анголе, Гвинее, Южном Йемене, Сирии и в Афганистане. Этот опыт, а также рассказы сослуживцев впоследствии нашли отражение в его фильмах.

Режиссерская карьера


Демобилизовавшись в 1983 году, Балабанов решил связать свою жизнь с кино. Отец помог ему поступить во ВГИК на сценарное отделение научно-популярных фильмов. Однако долго он там не задержался: он провалился на первом же экзамене Алексей решил покинуть ВУЗ.

«Преподаватель мне говорит: "Вот по твоему сценарию будут снимать кино. Как ты сделаешь, что вода обжигает ноги?" Я посмотрел и подумал: "Чего, дурак, что ли?". Уехал с сессии и больше не приезжал», — рассказал Алексей в интервью для книги «Балабанов»

Вернувшись в Свердловск, он устроился на киностудию, начав карьеру с должности третьего помощника режиссера.

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В 1987 году он поступил на Высшие режиссерские курсы в Москве, выбрав направление «Авторское кино» под руководством Бориса Галантерa.

В том же году снял свою первую короткометражку «Раньше было другое время». Сценарий он написал всего за ночь, а съемки проходили в свердловском ресторане «Старая крепость». Средств на массовку и декорации у него не было, поэтому Балабанов уговорил посетителей ресторана принять участие в съемках. Среди приглашенных звезд Балабанов задействовал своих старых друзей — группу Nautilus Pompilius.

С начала 90-х его карьера стремительно набирала обороты. Он не только снимал фильмы, но и выступал сценаристом и продюсером. Среди первых успешных работ выделяются «Трофимъ», «Счастливые дни» и «Замок». Две последние картины получили высокие оценки критиков и престижные награды.

Фильмы Алексея Балабанова


Балабанов известен своей неповторимой авторской стилистикой и умением отражать дух времени. Его фильмы часто поднимают сложные, порой болезненные темы, и отличаются честным, бескомпромиссным взглядом на российскую действительность.

Помимо культовой дилогии «Брат», в его фильмографии значатся такие значимые картины, как:

  • «Про уродов и людей» (1998) — мрачная драма о зарождении индустрии эротической фотографии в Петербурге конца XIX века.
  • «Война» (2002) — о российском солдате, оказавшемся в плену у чеченских боевиков.
  • «Груз 200» (2007) — жесткая социальная драма, ставшая одной из самых шокирующих картин российского кино.
  • «Мне не больно» (2006) — история о любви на фоне безденежья и социальных различий.
  • «Кочегар» (2010) — фильм о ветеране войны, который живет в своем мире и не замечает окружающего хаоса.
Последней работой Балабанова стал фильм «Я тоже хочу» (2012), который стал своеобразным итогом его творчества.

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Брат» и «Брат 2»

«Брат» (1997)


Фильм, ставший культовым для поколения 90-х, рассказывает историю Данилы Багрова (Сергей Бодров-младший), который возвращается из армии и отправляется в Петербург к брату. Там он оказывается втянутым в криминальный мир, но при этом сохраняет свои моральные принципы.

Балабанов снял картину с минимальным бюджетом, используя реальные питерские локации и собственные квартиры.

«Я Сереже предложил: "Давай кино вместе сделаем. Только у меня денег нет". Он говорит: "Ну давай". Я ему рассказал идею "Брата"», — вспоминал режиссер.

Из-за ограниченного бюджета, многие актеры согласились на участие в съемках за бесплатно, снимаясь в своей собственной одежде. Однако знаменитый свитер Багрова все же был куплен специально: художница по костюмам, она же жена Балабанова, приобрела его в секонд-хенде за 35 рублей.

«Я когда увидела эту вещь, сразу подумала, что она подошла бы Леше. Моя бабушка всегда вязала ему такие свитера на спицах, крупной вязки, теплые и уютные. И он всегда носил их. Не дай Бог было купить ему или хотя бы предложить купить свитер в магазине. А поскольку я в Багрове всегда видела Лешу — человека, который может защитить, постоять за себя и за своих любимых, — то тут же поняла, что лучшей одежды для него не придумаешь», — рассказала она.

Несмотря на простую историю, «Брат» стал знаковым фильмом эпохи. Картина получила Гран-при «Кинотавра» и несколько других наград.

Сергей Бодров — младший (фото: кадр из фильма «Брат»)

«Брат 2» (2000)


Продолжение истории вышло в 2000 году и стало еще более популярным. На этот раз Данила отправляется в США, чтобы помочь другу, оказавшемуся в беде. Фильм исследует тему справедливости, противостояния «наших» и «чужих», а также отношений России и Запада.

Картина снималась не только в России, но и в Чикаго и Нью-Йорке. Балабанову удалось передать атмосферу конца 90-х и начало 2000-х, а сцены с американскими полицейскими и бандитами придают фильму динамику.

Интересно, что согласно американским законам, в кино запрещено использовать настоящих полицейских и подлинные денежные купюры — для съемок обычно изготавливают специальные реквизитные деньги. Однако съемочной группе удалось договориться с мексиканскими полицейскими, которые согласились принять участие в фильме.


Личная жизнь Алексея Балабанова


Балабанов был женат дважды. Со своей первой женой Ириной он познакомился в Москве, когда учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Их брак продлился всего два года, несмотря на рождение сына Федора.

«Я сразу влюбилась, когда увидела. Пообщалась и поняла — этот человек очень интересен, и я к нему очень неравнодушна, это был 1985 год, мне вот-вот исполнится 21 год», — рассказала Ирина.

Вторую супругу, художницу по костюмам Надежду Васильеву, он встретил на съемках фильма «Замок». В их семье родился сын Петр.

«Мы много прожили с Лешей, но я всегда знала, что это его дом, его жизнь, и он был для меня настолько Бог, что чтобы он не делал — это правильно», — поделилась Надежда.

Режиссер Алексей Балабанов с супругой Надеждой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Алкогольная зависимость


Жизнь Балабанова можно разделить на два периода: до и после трагедии в Кармадонском ущелье. Гибель съемочной группы во главе с Сергеем Бодровым стала для него серьезным ударом, с которым он не смог справиться.

Тяжелой утратой стала и смерть его отца, но именно катастрофа в Кармадоне оказалась переломным моментом. Балабанов планировал отправиться к коллегам спустя несколько дней, но катастрофа произошла раньше: ледник сошел, похоронив под собой несколько десятков человек.

«Он говорил: "Почему хороший человек Сережа погиб, а я, нехороший человек, живу? Я должен был быть там с ним. А он меня не взял"», — сказала Надежда.

После этого режиссер начал злоупотреблять алкоголем. В Петербурге, где он жил на Васильевском острове, местные жители часто замечали его в нетрезвом состоянии — то на лавочке у дома, то прямо у подъезда. Несмотря на это, Балабанов продолжал активно работать, создавая фильмы каждые несколько лет. Коллеги и друзья пытались убедить его остановиться, так как понимали, что алкоголь разрушает его здоровье. Во время съемок «Мне не больно» режиссер уже не мог стоять на ногах и руководил процессом, сидя в кресле.

Причина смерти


Алексей Балабанов ушел из жизни 18 мая 2013 года. Причиной стал сердечный приступ. В тот момент он находился в санатории «Дюны» в Сестрорецке, недалеко от Петербурга, где работал над новым сценарием. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Во время съемок документального фильма «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» для Первого канала Надежда призналась, что до сих пор не верит в смерть мужа и считает его живым: она носит его кошелек или военный билет.

Фото: РИА Новости / Игорь Руссак

За год до смерти, в 2012 году, Балабанов выпустил свой последний фильм «Я тоже хочу». Картина поднимает философские вопросы жизни и смерти. Интересно, что в съемках участвовали не профессиональные актеры, а ветераны афганской войны и бывшие криминальные авторитеты. Сам режиссер и его сын Петр также появились в кадре — Балабанов сыграл умирающего персонажа.

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«Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен
Комик Николай Бандурин рассказал об участии в телешоу о супружеских изменах
25 февраля 2025, 12:34

Николай Бандурин (Фото: Мой мир @banduna)

Несколько лет назад артист юмористического жанра Николай Бандурин угодил в скандал: в одном телешоу во всех подробностях, не исключая интимные, обсуждалась его измена жене. Сейчас комик признаётся, что пошёл на это исключительно ради денег.
Дело в том, что как раз в то время у Бандурина случилось несчастье — сгорел дом в Подмосковье, в строительство которого он вложил немало душевных и физических сил, а также изрядные материальные средства, пишет StarHit. Им с женой Мариной пришлось переехать на съёмную квартиру, а денег на восстановление почти уничтоженного пожаром жилища не было — всё ушло на постройку дома. В те времена, в разгар пандемии, заработать концертами было сложно.

Николаю позвонили с телевидения и предложили вместе с супругой принять участие в телешоу очень сомнительной направленности, из тех, где выворачивают наизнанку самое грязное бельё и смакуют неприглядные подробности жизни медийных персон.

«Редакторы программы придумали эту скабрезину и предложили нам денег за участие в этой постановке. Мы крайне нехотя согласились. Иного способа заработать тогда, в разгар ковида, у нас не было. Эту страницу нашей с женой жизни я вспоминаю с горечью. Хотя скрывать не буду — те деньги нас выручили, и дом мы восстановили», — с неохотой вспоминает артист ту историю.

Потом ограничения по коронавирусу были сняты, возобновилась концертная деятельность. Семья Бандуриных не купается в роскоши, но на приличную жизнь вполне хватает. Николай признаётся, что шлейф от участия в той программе, нацеленной на скандал и эпатаж, тянется до сих пор. Ему иногда звонят с ТВ и предлагают участие в подобных проектах, но он неизменно отказывается.

Актёр счастлив в браке с Мариной, в многочисленных «изменах» которой каялся за деньги на всю страну. Юморист с женой воспитали единственную дочь Екатерину. У пары есть 10-летний внук Тимофей.

«Мне кажется, дедушка я хороший, нестрогий. Внука очень люблю. Для меня он — неиссякаемый источник радости и гордости. У нас с Тимофеем близкие отношения, он и своими переживаниями на любовном фронте со мной может поделиться», — рассказал Бандурин.

Они с женой хотели на склоне лет взять в семью ребёнка из детского дома, но их остановил печальный пример их близких друзей. У тех детдомовский мальчик оказался абсолютно неуправляемым и вся семья очень из-за этого настрадалась.

«Я очень боюсь подобного, потому что в любом случае привяжусь к этому маленькому человеку и не переживу, если его жизнь будет складываться трагически», — говорит Николай.

Они с женой и так стараются помогать тем, кто в связи с различными обстоятельствами оказался в беде — беженцам и оставшимся без кормильцев семьям.

«Если что, нам всегда есть кого приютить и мы к этому готовы», — заключил 62-летний «ловелас и изменщик».

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Российская актриса приняла Константина Хабенского за телефонного мошенника

Секс-видео, плевок на голову экс-партнёрше, нюхание стула, на котором сидела бывшая Моргенштерна* — чем ещё сможет удивить Бустер?


* Признан иноагентом в РФ
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#артист
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Российская актриса приняла Константина Хабенского за телефонного мошенника
25 февраля 2025, 12:23

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Актриса Елена Шанина рассказала, что перепутала актёра, художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского с телефонным мошенником. Её слова приводит KP.RU.
Артистка рассказала, что долгое время игнорировала звонки Хабенского, который хотел пригласить её в запасной состав спектакля «9 ряд. 10, 11 место».

«Я думала, что это телефонный мошенник. Оказалось, что это Константин Хабенский с таким удивительным предложением», – объяснила Шанина.
Ранее обратная ситуация произошла в Бразилии. Женщина в соцсетях познакомилась с мужчиной, который представился Илоном Маском. Она поверила ему, а спустя некоторое время отправила крупную сумму, которая ему нужна была якобы на покупку топлива для частного самолёта.

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#актёр
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«Вычеркнула из своей жизни»: дочь Марии Шукшиной заявила, что мать не приняла её увлечение
25 февраля 2025, 12:10

Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)

Дочь Марии Шукшиной от первого брака разорвала отношения с ней. Анна Шукшина утверждает, что мать не приняла её увлечения.
Внучка писателя и актёра Василия Шукшина и его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, решила не идти по стопам известных родственников. Сначала Анна работала продюсером на телевидении, после чего попробовала себя в рекламе. Однако в последние годы девушка нашла идеальное для себя занятие – бодибилдинг.

С того момента Анна сильно преобразилась. Если раньше она была изящной блондинкой, то за последнее время значительно нарастила мышечную массу. Бодибилдинг стал важной частью жизни девушки, она часто публикует в личном блоге фото и видео с тренировок.

При этом Мария Шукшина не поддерживает необычное увлечение дочери.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», – сообщила Анна.
Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)

Девушка подчеркнула, что конфликты с матерью начались ещё задолго до увлечения Анны бодибилдингом. По её словам, мама всегда использовала суровые методы воспитания и даже била дочь.

«Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с её детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», – отметила Анна.
Дочь актрисы добавила, что мама никогда не дарила ей подарки, покупая только необходимые вещи и лишая при этом денег на карманные расходы. Сюрпризы Анна получала только от знаменитой бабушки, но и с ней пришлось прекратить общение из-за тёти Ольги Шукшиной, выступившей против их общения. Сейчас родная сестра Марии живёт вместе с матерью и полностью руководит всеми её действиями.

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*запрещён в РФ
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«Лерчек обездолила тысячи людей. Она заплатит, когда отсидит 25 лет минимум»: Андрей Ковалёв рассказал о борьбе с инфоцыганами
25 февраля 2025, 11:51

Валерия Чекалина (фото: Telegram @ler_chek_official)

Андрей Ковалёв – неоднозначная фигура в российском публичном пространстве. Артист и предприниматель яро выступает против блогер, которые занимаются инфобизнесом, и всеми способами добивается того, чтобы они сели за решётку.
Именно Ковалёв инициировал проверки в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Он гордится тем, что блогеры были наказаны за мошенничество. При этом некоторым пользователям соцсетей стало жалко многодетных мам, поэтому они убеждены, что предприниматель поступил неправильно. Ковалёв объяснил, почему ему не стыдно за свои действия.

«Я на самом деле добрый, гуманный человек. Вот ты считаешь, когда три негодяя избивают бабушку, значит, человек, который прошёл, засадил в репу или позвонил в полицию… Может, он не такой сильный, как я или ты. Он позвонил в полицию – он стукач. Я борюсь с мразью, со сволочами, с тварями, с инфоцыганами, мошенниками, пирамидами, конторами! Я честный, порядочный человек, я ненавижу… Потому что ты не знаешь, что в нашей стране миллионы жертв. Вот эта вот Лерчек, с которой ты мило беседовал, это тварь. Понимаешь? Которая обездолила тысячи людей. А что значит – заплатила? Она (заплатит), когда отсидит 25 лет! 25 лет минимум. Я ещё раз без шуток говорю, миллионы жертв в нашей стране!», – подчеркнул Ковалёв в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».
Андрей Ковалёв (фото: Telegram @andreykovalev_russia)

Также бизнесмен подчеркнул, что на этом не намерен останавливаться. По его словам, в России сейчас насчитываются 150 тысяч инфоцыган, 900 тысяч тарологов, астрологов, ведьм и прочих личностей, которые якобы лечат от рака и продают курсы о том, как лечить онкологию прикосновением руки.

По словам Ковалёва, у полиции и ФСБ не хватает сил, в виду невысоких зарплат и большой текучести кадров, поэтому он оказывает помощь. А если соответствующее поручение даст лично президент, то борец с инфоцыганами непременно отправит всех мошенников за решётку.

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«Распущенность Натали демонстрируется с перебором»: жену Петросяна шокировал фильм о Пушкине с Юрой Борисовым
25 февраля 2025, 11:27

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая жена Евгения Петросяна раскритиковала фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Татьяна Брухунова указала, что в картине слишком много вульгарных вечеринок и обнажённых девушек.
Вышедший на большие экраны 14 февраля фильм 30-летнего режиссёра Феликса Умарова наделал много шума. Роль Александра Пушкина сыграл номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, а возлюбленной поэта Натальи Гончаровой – Алёна Долголенко. Также в картине сыграли Илья Любимов, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев и другие звёзды российского кинематографа.

«У меня не было сомнений: идти или нет. Однозначно, идти. Пушкин – наше всё, актерский каст, многообещающий трейлер – всё это будоражило сознание. В случае с «Пророком» от лавины мнений/рецензий было не спастись. ТВ, соцсети и друзья наперебой делились соображениями о том, что услышали», – поделилась Брухунова.
Любительница театров призналась, что огорчена историческими несостыковками в фильме.

«С перебором демонстрируется распущенность Натали (на тот момент уже Пушкиной). Её поведение и отсутствие причёски (как бал – так она лохматая), откровенные платья, не соответствующие времени, пьяные вульгарные вечеринки, обилие обнажённых девушек на приёмах и другие непотребства. Возможно, так и было на самом деле?! Да. Нужно ли сегодня показывать фривольности на больших экранах?! Сомневаюсь», – высказала мнение супруга Петросяна.
Также Татьяна комментировала «рэп», который шокировал многих зрителей. В фильме почти все действующие лица – от императора Николая I до Натали зачитывают строки. По словам Брухуновой, это позволило усилить воздействие гениальных строк, а также подчеркнуть смелость и дерзость Пушкина.

Кроме того, жена юмориста призвала не воспринимать всерьёз всё происходящее на экране, а приходить в кино с настроем посмотреть гротескную аллюзию. Она также добавила, что Пушкин точно не «перевернулся в гробу».

В заключение Брухунова отметила, что лет через пять точно покажет картину сыну, чтобы он понимал, что Пушкин – тоже человек, а не просто портрет в учебнике по литературе.

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