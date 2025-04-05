«Себя больше в обиду не дам»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила об угрозах

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)
Эскортница Кристина Лекси, она же последняя возлюбленная умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), заявляла о себе, как о нимфоманке. При этом она признавалась артисту в любви уже после его смерти.
«Люблю тебя, Паш. Надеюсь, ты чувствуешь и видишь там», — заявляла девушка.Теперь она заявила, что может за себя постоять, ведь Лекси, по ее словам, терпела хейт и оскорбления только ради рэпера. Между тем некоторые друзья артиста, а также его экс-супруга Ева Карицкая винят Кристину в произошедшем.
«Знаю, как Паша не любит ссоры, интриги. Люблю и уважаю его, но себя больше в обиду не дам. Думала, придет в себя и сам расскажет. Но получилось так, как получилось», — добавила она.Паши Техника не стало накануне вечером, 4 апреля. Ему диагностировали полиорганную недостаточность и пневмонию.
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Никита Кротов