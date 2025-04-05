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«Себя больше в обиду не дам»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила об угрозах

Эскортница Кристина Лекси заявила, что не даст себя в обиду
Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Эскортница Кристина Лекси, она же последняя возлюбленная умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), заявляла о себе, как о нимфоманке. При этом она признавалась артисту в любви уже после его смерти.
«Люблю тебя, Паш. Надеюсь, ты чувствуешь и видишь там», — заявляла девушка.
Теперь она заявила, что может за себя постоять, ведь Лекси, по ее словам, терпела хейт и оскорбления только ради рэпера. Между тем некоторые друзья артиста, а также его экс-супруга Ева Карицкая винят Кристину в произошедшем.

«Знаю, как Паша не любит ссоры, интриги. Люблю и уважаю его, но себя больше в обиду не дам. Думала, придет в себя и сам расскажет. Но получилось так, как получилось», — добавила она.
Паши Техника не стало накануне вечером, 4 апреля. Ему диагностировали полиорганную недостаточность и пневмонию.

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#россия
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«Очень похож на отца»: молодая жена Петросяна восхитилась архивными кадрами с ним
Брухунова восхитилась архивными кадрами с молодым Евгением Петросяном
05 апреля 2025, 21:22

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову восхитили архивные кадры с ним. Женщина выложила видеоряд, прикрепив к нему песню. Юзеры поинтересовались в комментариях, какого года выложенные кадры.
«Сентябрь 1962 года», — подписала Брухунова.

Аудитория сразу отметила сходство молодого Евгения Вагановича и его сына Вагана.

«Вот сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича», «Ваган очень похож на отца», — написали пользователи.
Разница в возрасте между Брухуновой и Петросяном 44 года. При этом она не мешает развитию отношений пары. Ранее стали известны особенности интима супругов. Подробности в беседе с «Радио 1» раскрыла сексолог Юлия Варра.

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#евгений петросян
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«Есть деньги, но мало»: что оставил своему сыну в наследство умерший Паша Техник
Умерший Паша Техник оставил своему сыну в наследство квартиру
05 апреля 2025, 19:43

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)

Умерший рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) оставил своему сыну в наследство четырехкомнатную квартиру. Об этом артист рассказывал в одном из своих интервью чуть больше года назад.
«Квартиру купил, но это больше жена довольна. Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет. Это же все не мне, а малому», — делился Павел.
Вместе с тем он упоминал, что денег всегда не хватает, хоть он и жил на широкую ногу, учитывая наркозависимость и частые срывы.

«Я просто просыпаюсь и иду с собакой, гуляю с ребенком, и у меня при этом есть деньги, но их всегда мало», — говорил рэп-исполнитель.

Кроме того, Паша Техник заявлял, что владеет недвижимостью в Некрасовке и Перово, записанной на него, однако стоимость и площадь объектов неизвестны. Паша Техник умер в Таиланде накануне вечером, 4 апреля. У артиста была пневмония с полиорганной недостаточностью.

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Паша Техник на последнем концерте в России признался в любви эскортнице Кристине и послал бывшую жену

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«Самый необычный смолток»: беременная Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае
Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае
05 апреля 2025, 19:25

Ида Галич (Фото: Instagram*/galichida)

Беременная певица Ида Галич показала в Дубае свой живот борцу UFC Конору Макгрегору. Она опубликовала запись в соцсетях, назвав беседу необычной.
«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится Львом, а я Телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток (короткая беседа) в моей жизни. Но если я всё правильно поняла», — отметила телеведущая.
Фото: Instagram*/galichida

Ида Галич во время беременности следит за фигурой, занимается спортом и набирается сил перед рождением ребенка. Сейчас уже известно, что родится девочка. Молодая мама сыграет свадьбу с бизнесменом Олегом Ледвичем уже после родов. Пара стала встречаться пару лет назад.

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#мир
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#дети
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Паша Техник на последнем концерте в России признался в любви эскортнице Кристине и послал бывшую жену
Паша Техник на последнем концерте признался в любви эскортнице и послал экс-жену
05 апреля 2025, 18:56

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

На последнем концерте в России Паша Техник неожиданно заявил, что любит Кристину Лекси. Рэпер также резко высказался об экс-супруге Еве Карицкой, воспитывающей от него сына.
Последний концерт музыканта прошел 16 марта в клубе Aurorа в Санкт-Петербурге. Во время выступления Техник находился в не совсем адекватном состоянии.

На концерте неожиданно для фанатов Павел признался Кристине Лекси в любви, таким образом впервые открыто заявив об их отношениях.

«А еще я хотел сказать, что я люблю малышку по имени Кристина», — сказал рэпер.

Также Ивлев нецензурно высказался о Еве Карицкой, после чего ушел за кулисы.

Ранее бывшая жена рэпера Ева Карицкая в своем блоге пригрозила возлюбленной Паше Техника Кристине Лекси. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#артист
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#смерть
#отношения
#любовь
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«Это неэстетично»: Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN за микрофон в штанах
Иосиф Пригожин назвал неэстетичной привычку SHAMAN держать микрофон в штанах
05 апреля 2025, 18:38

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин назвал неэстетичной привычку певца SHAMAN во время концертов держать микрофон в штанах. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале Карины Нигай.
По словам продюсера, ему такая традиция не нравится. При этом Пригожин отметил, что исполнитель по достоинству получил звание Заслуженного артиста России.

«Я считаю, что это неэстетично, так же как и неэстетично целоваться взасос на сцене. На свадьбе это хорошо среди гостей, но на сцене как-то… У наших артистов отсутствует самокритика», — отметил супруг певицы Валерии.

Пригожин заключил, что лишь высказывает мнение и не хочет никого обидеть.

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