«Почитала комментарии и ужаснулась»: Аллу Довлатову захейтили за смелое декольте
Аллу Довлатову обвинили в излишней откровенности после выхода на красную дорожку
Алла Довлатова стала одной из самых обсуждаемых гостьей светского мероприятия — всё из-за откровенного наряда с глубоким декольте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Радиоведущая появилась на красной дорожке в элегантном, но весьма смелом платье, чем вызвала бурную реакцию публики.
В соцсетях пользователи принялись обсуждать внешний вид звезды, не стесняясь в выражениях. Некоторые посчитали образ слишком откровенным, другие — наоборот, оценили смелость и уверенность Аллы.
Сама Довлатова призналась, что была неприятно удивлена потоком негатива.
«Почитала комментарии на чужой странице, где нет моих подписчиков, и ужаснулась. Не думала, что у нас такие злые люди», — откровенно написала она.Поклонники радиоведущей, в свою очередь, заступились за Аллу, отметив, что выглядеть ярко и женственно — не преступление, а проявление уверенности в себе.