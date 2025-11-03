«Почитала комментарии и ужаснулась»: Аллу Довлатову захейтили за смелое декольте

03 ноября 2025, 12:47

Аллу Довлатову обвинили в излишней откровенности после выхода на красную дорожку

Алла Довлатова (Фото: Instagram* / @alla_dovlatova)

Алла Довлатова стала одной из самых обсуждаемых гостьей светского мероприятия — всё из-за откровенного наряда с глубоким декольте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Радиоведущая появилась на красной дорожке в элегантном, но весьма смелом платье, чем вызвала бурную реакцию публики.



В соцсетях пользователи принялись обсуждать внешний вид звезды, не стесняясь в выражениях. Некоторые посчитали образ слишком откровенным, другие — наоборот, оценили смелость и уверенность Аллы.



Сама Довлатова призналась, что была неприятно удивлена потоком негатива.





«Почитала комментарии на чужой странице, где нет моих подписчиков, и ужаснулась. Не думала, что у нас такие злые люди», — откровенно написала она.