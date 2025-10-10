«Почта России» доставила Пугачёвой уведомление о судебном иске

10 октября 2025, 21:35

Алла Пугачёва не получила новое уведомление о судебном иске

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

«Почта России» доставила уведомление о новом судебном иске к певице Алле Пугачёвой, но никто не явился, чтобы его получить. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своём Telegram-канале.