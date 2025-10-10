«Почта России» доставила Пугачёвой уведомление о судебном иске
«Почта России» доставила уведомление о новом судебном иске к певице Алле Пугачёвой, но никто не явился, чтобы его получить. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своём Telegram-канале.
По его словам, личное отсутствие артистки в России не повлияет на ход разбирательства. Пугачёва имеет право не реагировать на уведомление, однако судебный процесс состоится в ближайшее время.
30 сентября Одинцовский суд Московской области зарегистрировал уже третий иск против певицы. Материалы дела касаются защиты чести, достоинства и деловой репутации. Судебное слушание будет проведено в установленном порядке, независимо от присутствия ответчицы.
