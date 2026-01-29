«Почти было запрещено рожать»: муж Борщевой раскрыл жесткие условия Comedy Woman

29 января 2026, 12:09

Елена Борщева пошла против правил в карьере ради семьи

Елена Борщева (Фото: Instagram* / @lenaborshcheva)

Елена Борщева уже два десятилетия счастлива в браке со спортсменом Валерием Юшкевичем и, как признаются супруги, семья для них всегда была важнее карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».