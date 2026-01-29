Достижения.рф

«Почти было запрещено рожать»: муж Борщевой раскрыл жесткие условия Comedy Woman

Елена Борщева пошла против правил в карьере ради семьи
Елена Борщева (Фото: Instagram* / @lenaborshcheva)

Елена Борщева уже два десятилетия счастлива в браке со спортсменом Валерием Юшкевичем и, как признаются супруги, семья для них всегда была важнее карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Даже в период наивысшей популярности артистка не побоялась сделать выбор в пользу материнства, несмотря на строгие условия работы в Comedy Woman.

По словам Валерия, контракты в проекте были настолько жесткими, что артисткам фактически не поощряли беременность. Однако Борщева сознательно поставила семью на первое место и решилась на рождение детей, продолжая при этом сниматься.

И сегодня актриса остается верна своим приоритетам: недавно супруги отказались от участия в совместном шоу, чтобы не пропустить выпускной старшей дочери. Для Борщевой семья по-прежнему важнее любых предложений — даже самых заманчивых.

