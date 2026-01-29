Достижения.рф

«Я уже начал паниковать»: Туриченко разыграли на сцене во время концерта

Команда устроила Кириллу Туриченко неожиданный пранк
Кирилл Туриченко (Фото: Instagram* / @kirillturichenko)

На съёмках шоу «Дуэты», где артисты выходят на сцену, не зная заранее своего партнёра, Кирилл Туриченко поделился со «Звездачом» историей о неожиданном сюрпризе от собственной команды.



По словам певца, долгий перерыв в работе позволил ему впервые за несколько лет отметить день рождения не только с поклонниками, но и с близкими — прямо на сцене.

Однако праздник пошёл не по плану. Во время выступления команда артиста инсценировала серьёзные технические неполадки, из-за чего Туриченко решил, что концерт под угрозой срыва.

«Это был абсолютно особенный праздник. Моя команда устроила целый пранк надо мной, сымитировав технические проблемы прямо во время концерта! И когда я уже буквально начал паниковать, начали играть поздравительную песню и вынесли с фейерверками праздничный торт!» — рассказал артист.
В итоге вместо стресса Кирилл получил один из самых запоминающихся дней рождения в своей карьере — с музыкой, сюрпризами и овациями зала.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0