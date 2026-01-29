«Я уже начал паниковать»: Туриченко разыграли на сцене во время концерта
Команда устроила Кириллу Туриченко неожиданный пранк
На съёмках шоу «Дуэты», где артисты выходят на сцену, не зная заранее своего партнёра, Кирилл Туриченко поделился со «Звездачом» историей о неожиданном сюрпризе от собственной команды.
По словам певца, долгий перерыв в работе позволил ему впервые за несколько лет отметить день рождения не только с поклонниками, но и с близкими — прямо на сцене.
Однако праздник пошёл не по плану. Во время выступления команда артиста инсценировала серьёзные технические неполадки, из-за чего Туриченко решил, что концерт под угрозой срыва.
«Это был абсолютно особенный праздник. Моя команда устроила целый пранк надо мной, сымитировав технические проблемы прямо во время концерта! И когда я уже буквально начал паниковать, начали играть поздравительную песню и вынесли с фейерверками праздничный торт!» — рассказал артист.В итоге вместо стресса Кирилл получил один из самых запоминающихся дней рождения в своей карьере — с музыкой, сюрпризами и овациями зала.