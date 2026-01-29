«Я уже начал паниковать»: Туриченко разыграли на сцене во время концерта

29 января 2026, 11:37

Команда устроила Кириллу Туриченко неожиданный пранк

Кирилл Туриченко (Фото: Instagram* / @kirillturichenko)

На съёмках шоу «Дуэты», где артисты выходят на сцену, не зная заранее своего партнёра, Кирилл Туриченко поделился со «Звездачом» историей о неожиданном сюрпризе от собственной команды.





По словам певца, долгий перерыв в работе позволил ему впервые за несколько лет отметить день рождения не только с поклонниками, но и с близкими — прямо на сцене.



Однако праздник пошёл не по плану. Во время выступления команда артиста инсценировала серьёзные технические неполадки, из-за чего Туриченко решил, что концерт под угрозой срыва.





«Это был абсолютно особенный праздник. Моя команда устроила целый пранк надо мной, сымитировав технические проблемы прямо во время концерта! И когда я уже буквально начал паниковать, начали играть поздравительную песню и вынесли с фейерверками праздничный торт!» — рассказал артист.