Собчак открестилась от идеи бывшего Умара Джабраилова, который рекламирует свой «чат миллионеров» через имя Ксении

Ксения Собчак (Фото: «ВК»/Ксения Собчак)
Предприниматель Умар Джабраилов пытается заработать с помощью своей бывшей возлюбленной Ксении Собчак, рекламируя свой «чат миллионеров» за счет имени журналистки. Последняя же открестилась от причастности к проекту бизнесмена.
Недавно Умар начал рекламировать созданный им «бизнес-чат миллионеров». Размер ежемесячной подписки на него составляет 1990 рублей. В попытках заинтересовать аудиторию Джабраилов заявляет:
Как пишут Starhit, Умар в особенности заостряет внимание на звездном составе чата. По его словам, вдохновлять подписчиков на свершения будет и Ксения Собчак. Журналистка удивилась данной попыткой Джабраилова заработать на ее имени, в связи с чем написала:
Собчак состояла в отношениях с Джабраиловым когда ей было всего 19 лет, а Умару 40. Ксения отмечала, что им было все равно на осуждение со стороны окружающих из-за большой разницы в возрасте.
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Как пишут Starhit, Умар в особенности заостряет внимание на звездном составе чата. По его словам, вдохновлять подписчиков на свершения будет и Ксения Собчак. Журналистка удивилась данной попыткой Джабраилова заработать на ее имени, в связи с чем написала:
«Друзья, я прекрасно отношусь к Умару, благодарна за его первое интервью, которое открыло просто «ящик Пандоры» его последующих интервью, но о «чате миллионеров», в котором я «участвую», слышу впервые. И жалко, что от «Героини». Я обещала медийно поддержать какие-то инициативы Умара, если они мне покажутся интересными. Но никаких договоренностей о чатах, еще и с таким странным названием, не было», — пишет журналистка.
Собчак состояла в отношениях с Джабраиловым когда ей было всего 19 лет, а Умару 40. Ксения отмечала, что им было все равно на осуждение со стороны окружающих из-за большой разницы в возрасте.
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Иван Мусатов