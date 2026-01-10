Лолита на отдыхе просила гостей отеля поцеловать себя в лоб

10 января 2026, 20:05

Лолита Милявская рассказала о необычном способе измерить температуру в отеле

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская сообщила о болезни во время новогоднего отпуска за рубежом. 62-летняя артистка опубликовала соответствующий пост в своём Telegram-канале.





Милявская рассказала, что приехала на отдых и затем провела восемь дней из 10 с температурой и насморком. Сейчас её состояние улучшается. Так как Лолита не нашла термометра, она просила постояльцев отеля проверить температуру, попросив их поцеловать её в лоб.

«Скучаю только по дочке... Не чувствую себя отдохнувшей», — написала она.