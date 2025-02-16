«Почувствовала, что Володя рядом, даже дергалась»: вдова Левкина о вечере памяти

Владимир Левкин (Фото:instagram*/marusialyovkina)
Вдова певца Владимира Левкина Маруся чувствовала его присутствие на вечере памяти, который состоялся в минувшую пятницу, 14 февраля, в «Есенин-центре». Подробности она рассказала журналистам StarHit.
«Я несколько раз за вечер почувствовала, что Володя стоит рядом. Помню, даже дергалась от такого эффекта присутствия, резко поворачивала голову. Но — никого», — сказала собеседница.Второй раз она почувствовала то же самое во время исполнения композиции «Спи, мое солнышко». По словам Маруси, зрительный зал не было видно.
«…Глаза вдруг сфокусировались на «айфоне» в первом ряду, и опять-таки возникло ощущение, что по ту сторону камеры мой Володя спрятался. Он же обожал все снимать!» — добавила Левкина.
Владимир Левкин скончался в 57 лет в одной из московских больниц в ноябре прошлого года.
Ранее стало известно, чего не ощущал Владимир Левкин.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов