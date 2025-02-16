«Почувствовала, что Володя рядом, даже дергалась»: вдова Левкина о вечере памяти

Блогер Ольга Рапунцель «разнесла» своего экс-возлюбленного Дмитрия Дмитренко, напомнив ему о невыплаченном долге за коммуналку и об алиментах. Как пишет StarHit, пара разошлась два года назад, но суды между молодыми людьми продолжаются.