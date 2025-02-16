«Он меня попросил»: Фадеев принял Крещение в 50 лет

Максим Фадеев (Фото: Instagram*/fadeevmaxim)
Продюсер Максим Фадеев принял Крещение в 50 лет и съездил в первое за свою жизнь паломничество к Годеновскому кресту. Фрагмент интервью Фадеева опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я был уверен, что мне кто-то помогает, я это чувствовал. Я пою благодаря моему отцу. Он меня попросил. Он когда умирал, сказал мне: «Пожалуйста, пой. Тебе это дал Бог. Не будешь петь — будешь болеть», — сказал Фадеев.Перед этим Максим Фадеев рассказывал о худшем составе участниц в его проекте SEREBRO. В 2019 году он был закрыт, но перезапустился в 2024-м. Сейчас группа состоит из исполнителей Айи Keiko и Ди.
Ранее стало известно, с кем в Лондоне увидели актера Юрия Борисова.
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