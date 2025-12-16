Под домашним арестом, но в кругу близких: Артём Чекалин раскрыл планы на Новый год
Артём Чекалин встретит Новый год с семьёй брата
Стало известно, как Артём Чекалин проведёт новогодние праздники.
Блогер, который сейчас находится под домашним арестом, встретит Новый год в семейной обстановке — вместе с братом Аркадием и его близкими.
О планах на праздник рассказала невестка Артёма, Анна Чекалина, супруга Аркадия. По её словам, отмечать наступление Нового года семья начнёт заранее.
«Так как мои родители улетают, мы в эту субботу будем отмечать наступающий Новый год, а саму ночь — у брата Аркадия с его семьёй», — поделилась Анна в соцсетях.Напомним, Артём Чекалин, как и его бывшая жена Валерия, сейчас находится под домашним арестом. Блогеров обвиняют в незаконном переводе денежных средств за границу с использованием подложных документов в составе организованной группы в особо крупном размере. По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалины вывели за рубеж более 250 миллионов рублей, полученных от онлайн-курсов и марафонов.