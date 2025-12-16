Достижения.рф

Под домашним арестом, но в кругу близких: Артём Чекалин раскрыл планы на Новый год

Артём Чекалин встретит Новый год с семьёй брата
Артём и Валерия Чекалины (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Стало известно, как Артём Чекалин проведёт новогодние праздники.



Блогер, который сейчас находится под домашним арестом, встретит Новый год в семейной обстановке — вместе с братом Аркадием и его близкими.

О планах на праздник рассказала невестка Артёма, Анна Чекалина, супруга Аркадия. По её словам, отмечать наступление Нового года семья начнёт заранее.

«Так как мои родители улетают, мы в эту субботу будем отмечать наступающий Новый год, а саму ночь — у брата Аркадия с его семьёй», — поделилась Анна в соцсетях.
Напомним, Артём Чекалин, как и его бывшая жена Валерия, сейчас находится под домашним арестом. Блогеров обвиняют в незаконном переводе денежных средств за границу с использованием подложных документов в составе организованной группы в особо крупном размере. По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалины вывели за рубеж более 250 миллионов рублей, полученных от онлайн-курсов и марафонов.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0