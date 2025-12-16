Под домашним арестом, но в кругу близких: Артём Чекалин раскрыл планы на Новый год

16 декабря 2025, 18:33

Артём Чекалин встретит Новый год с семьёй брата

Артём и Валерия Чекалины (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Стало известно, как Артём Чекалин проведёт новогодние праздники.





Блогер, который сейчас находится под домашним арестом, встретит Новый год в семейной обстановке — вместе с братом Аркадием и его близкими.



О планах на праздник рассказала невестка Артёма, Анна Чекалина, супруга Аркадия. По её словам, отмечать наступление Нового года семья начнёт заранее.





«Так как мои родители улетают, мы в эту субботу будем отмечать наступающий Новый год, а саму ночь — у брата Аркадия с его семьёй», — поделилась Анна в соцсетях.