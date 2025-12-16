Достижения.рф

Счета заблокированы: у солиста Uma2rman нашли налоговый долг почти на полмиллиона

Солист группы Uma2rman Кристовский задолжал ФНС 468 тысяч рублей
Владимир Кристовский (Фото: Instagram* / @vova_kristovskiy)

У фронтмена группы Uma2rman Владимира Кристовского возникли финансовые вопросы.



Как выяснил «Звездач», принадлежащее музыканту ООО «УМА» задолжало налоговой службе 468 тысяч рублей. Из-за этого счета компании уже оказались заблокированы.

При этом бизнес Кристовского нельзя назвать провальным. По итогам 2023 года выручка фирмы составила около 35 миллионов рублей, а чистая прибыль — 2,3 миллиона.

Однако налоговый долг — не единственная проблема: в отношении ООО «УМА» также открыто исполнительное производство на сумму 3,3 миллиона рублей. Эти средства подлежат взысканию в пользу как физических, так и юридических лиц.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

