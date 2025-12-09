Игорь Крутой раскрыл секрет «свечения» звёзд
Игорь Крутой рассказал о критериях успеха артистов на премии «Виктория»
Композитор Игорь Крутой на пресс-конференции по итогам отбора финалистов премии «Виктория‑2026» заявил, что не всегда может определить будущий успех артистов.
В беседе с «NEWS.ru» Крутой отметил, что иногда ему удаётся угадать восходящую звезду — например, так было с Леонидом Агутиным и группой «Дискотека Авария».
«Сказать вам, что я 100% всегда угадывал, я не могу. Но какое-то свечение от артиста я вижу», — сказал композитор.Он перечислил факторы, которые влияют на успешность: качество музыки, текстов, клипов и работа режиссёра. Крутой добавил, что в таких ситуациях иногда необходимо и везение.
Ранее Игорь Крутой сообщил, что неизвестно, когда певица Алла Пугачёва снова примет участие в премии «Виктория». Он подчеркнул, что не хочет даже комментировать эту тему.