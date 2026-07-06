«Талантливый человек талантлив во всём»: ST оценил рэп-дебют Дорохова
ST предрёк Денису Дорохову большое будущее в рэпе
Рэпер ST высоко оценил музыкальный дебют Дениса Дорохова и заявил, что видит у артиста хорошие перспективы в рэпе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Недавно они выпустили совместную композицию «Я люблю жену», которая стала для Дорохова первым опытом в этом жанре.
По словам ST, идея сотрудничества появилась совершенно неожиданно. Музыкант рассказал, что познакомился с Денисом случайно, а во время общения узнал о его интересе к музыке. Уже спустя несколько месяцев они записали совместный трек.
«Я встретил Дениса просто случайно, в ходе разговора он говорит, что он тоже интересуется музыкой. И буквально спустя несколько месяцев мы выпускаем совместную песню. Это его первый опыт. Он классно справился, на мой взгляд. Талантливый человек талантлив во всем. У Дениса, я думаю, большое будущее в рэпе», — рассказал ST на «Новое Радио Open-Air».Рэпер отметил, что Дорохов уверенно справился со своей первой работой и сумел органично проявить себя в новом для него амплуа. По мнению ST, артист обладает талантом, который позволяет ему успешно пробовать себя в самых разных направлениях.