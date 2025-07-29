«Подала бы на развод»: Алёна Кравец призывает Кудрявцеву бросить хоккеиста Макарова
Алёна Кравец заявила, что Кудрявцевой нужно развестись с хоккеистом Макаровым
Модель Алёна Кравец считает, что телеведущей Лере Кудрявцевой нужно расторгнуть брак с хоккеистом Игорем Макаровым, который страдает от алкоголизма.
По словам Кравец, Кудрявцева уже давала супругу несколько шансов исправиться, однако он ими не воспользовался.
Напомним, что недавно телеведущая рассказала о недуге мужа, сложившаяся ситуация изматывает её. Кудрявцева заявила, что опасается за жизнь супруга, поскольку он несколько раз был на грани смерти.
«На месте Леры я бы не только его отселила, но и подала бы на развод. Если кто-то хочет падать в бездну блуда и пьянства, то пусть падает без нас, женщин», — цитирует слова модели издание «Телепрограмма».Алёна отметила, что женщинам, которые оказались в подобных ситуациях, прежде всего нужно делать выбор в пользу себя. Модель пожелала Кудрявцевой сил и терпения.
После того как телеведущая сообщила о болезни Макарова, он обрушился на супругу с нецензурной бранью.