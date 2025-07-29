«Подала бы на развод»: Алёна Кравец призывает Кудрявцеву бросить хоккеиста Макарова

29 июля 2025, 16:56

Алёна Кравец заявила, что Кудрявцевой нужно развестись с хоккеистом Макаровым

телеведущая Лера Кудрявцева (Фото: Telegram, @lerakudryavtseva)

Модель Алёна Кравец считает, что телеведущей Лере Кудрявцевой нужно расторгнуть брак с хоккеистом Игорем Макаровым, который страдает от алкоголизма.





По словам Кравец, Кудрявцева уже давала супругу несколько шансов исправиться, однако он ими не воспользовался.



Напомним, что недавно телеведущая рассказала о недуге мужа, сложившаяся ситуация изматывает её. Кудрявцева заявила, что опасается за жизнь супруга, поскольку он несколько раз был на грани смерти.

«На месте Леры я бы не только его отселила, но и подала бы на развод. Если кто-то хочет падать в бездну блуда и пьянства, то пусть падает без нас, женщин», — цитирует слова модели издание «Телепрограмма».