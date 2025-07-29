Кристина Орбакайте, оставшаяся без концертов, решила сменить профессию
Певица Кристина Орбакайте стала реже выступать, так как её концерты отменяют, а Прибалтика и вовсе закрыла для неё въезд. Однако Кристина не стала отчаиваться и решила кардинально сменить профессию. Соответствующими кадрами певица поделилась в своём блоге.
Орбакайте, оставшаяся без концертов, решила попробовать себя в качестве блогера. Решение поработать в новой сфере пришло к певице во время путешествия по странам Европы. Кристина вместе с семьёй колесит на личном авто и активно делится с поклонниками своими впечатлениями.
Артистка снимает ролики вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией. Орбакайте показывает свои перемещения и красоты природы. Помимо этого, певица разбавляет свой контент юмористическими видео, в одном из которых она показала средство для омоложения, окунувшись лицом в лёд и вынырнув оттуда девочкой-подростком.
Ранее сообщалось о матери Орбакайте, которая шокировала всех своим видом на фестивале Лаймы Вайкуле.
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