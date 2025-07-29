Кристина Орбакайте, оставшаяся без концертов, решила сменить профессию

29 июля 2025, 14:34

Певица Кристина Орбакайте решила попробовать себя в качестве блогера

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте стала реже выступать, так как её концерты отменяют, а Прибалтика и вовсе закрыла для неё въезд. Однако Кристина не стала отчаиваться и решила кардинально сменить профессию. Соответствующими кадрами певица поделилась в своём блоге.