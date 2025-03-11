«Подарил цветы кому надо»: объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN высказался о женщинах

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 9 марта объявил о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В разговоре с Teleprogramma.pro исполнитель рассказал, как балует возлюбленную и дорогих для себя женщин.
Артист отметил, что самым важным для женщин является внимание. По его мнению, цветы, подарки «без повода» и просто спонтанные звонки — это лучшее проявление внимания.
На вопрос о том, кому он подарил цветы на Международный женский день, исполнитель ответил: «Подарил кому надо».
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«Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Например, сегодня у нас 8 Марта или 23 Февраля — радуемся. А может, я 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв отправить букет маме. Вот просто, без повода… Цветы, внимание, телефонные звонки без повода — это самое прекрасное», — подчеркнул SHAMAN.
На вопрос о том, кому он подарил цветы на Международный женский день, исполнитель ответил: «Подарил кому надо».
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