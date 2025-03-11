Проблемы с алкоголем, слухи о пластике и трагедии в личной жизни: судьба Марины Хлебниковой

Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу воссоединился со своей 13-летней дочкой Софией. Девушка-подросток показала видео в социальных сетях. В настоящее время она живет с мамой, но и не забывает отца. На кадрах звездная дочь в белой рубашке и черной куртке машет рукой, демонстрируя на камеру длинные ногти.