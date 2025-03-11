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Проблемы с алкоголем, слухи о пластике и трагедии в личной жизни: судьба Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

Хиты Марины Хлебниковой «Чашка кофею» и «Дожди» стали символом 90-х, а сама она в те годы по праву считалась одной из самых ярких эстрадных певиц. Однако период славы оказался довольно коротким.
О том, что известно о жизни Марины Хлебниковой — в материале «Радио 1».

Биография


Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в семье радиофизиков. Стоит отметить, что музыка присутствовала в жизни звезды с ранних лет: папа Хлебниковой играл на гитаре, а мама — на фортепиано.

Марина хорошо училась в школе и была трудолюбива. В школьные годы она принимала активное участие в театральных постановках детской студии, а также ходила в музыкальную школу. Уже став взрослой, Хлебникова признавалась, что очень благодарна родителям за свое насыщенное детство.

«Я, благодаря отцу, уже в раннем детстве плавала, ходила на лыжах, каталась на коньках. В возрасте 4,5 лет мама отдала меня в балетную школу, но, увидев мои вечно грязные колготки, быстро забрала меня оттуда и отвела в музыкальную. После этого фортепиано заняло прочное место в моей жизни», — говорила Хлебникова в одном из интервью.

В подростковом возрасте будущая певица создала музыкальную группу и стала ее солисткой: ребята исполняли хиты отечественных и западных артистов. С того времени именно музыкой девушка была увлечена больше всего.

Карьера


После окончания школы Марина Хлебникова поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных. Здесь её преподавателями стали Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Александр Градский. Затем она продолжила обучение на факультете фортепиано в Гнесинском институте, после чего перешла на факультет эстрадного пения.

В 1989 году состоялось знакомство Хлебниковой с Бари Алибасовым. Продюсер сразу оценил ее вокальные данные и пригласил стать солисткой группы «Интеграл». А вскоре Марина стала первой — и единственной — женщиной в легендарной «На-На». В составе коллектива Марина объехала с гастролями полстраны.

Через несколько лет Хлебникова стала звездой на конкурсе «Ялта-91», исполнив песню «Рай в шалаше». А в 1992-м прославилась на международном конкурсе в Австрии, где уже исполняла свои знаменитые хиты «Какао-какао», «Я бы не сказала» и «Случайная любовь».

В 1996 году вышел альбом исполнительницы «Билли Бом», который подготовил почву для её самого известного хита — «Чашка кофею», вышедшего в 1997 году. Этот трек сделал её народной певицей. Благодаря «Чашке кофею» Марина получила звание лауреата «Песни года», а также награды «Золотой граммофон» и «Стопудовый хит» от радио «Хит FM». Сегодня эту композицию по-прежнему помнят и любят.

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

После «Чашки кофею» несколько лет Марина оставалась одной из самых востребованных певиц страны. В то же время она осознавала: если в её репертуаре не появится новый «убойный» хит, то она рискует остаться «исполнительницей одной песни». Чтобы исправить положение, Хлебникова нарушила один из главных собственных принципов: никогда ни у кого ничего не просить.

«Я сама позвонила композитору Александру Зацепину, — вспоминала спустя много лет певица. — Он лично поднял трубку, а я минут пятнадцать дрожащим голосом объясняла ему, кто я такая и что мне нужно. Я сказала ему, что хочу, чтобы именно он написал мне песню, и он сказал: "Ну, приезжайте". И я приехала», — вспоминала Марина.

Так появилась композиция «Дожди», которая моментально покорила слушателей и попала во все чарты 1998 года. Весной 2001-го дискография певицы пополнилась альбомом «Солнышко мое, вставай!». К релизу сняли несколько клипов на песни «Мой генерал», «Какое было кино», «Я без тебя» и заглавный трек. В 2002 году Хлебникова была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Однако постепенно песни стали меньше выходить на ТВ и радио, а к 2006 году Марина Хлебникова практически исчезла с эстрады. По словам артистки, ее творчество просто больше не вписывалось в современный формат. Несмотря на это, она продолжала выступать.

Личная жизнь


Совсем юной Марина Хлебниковой расписалась с гитаристом Антоном Логиновым. По слухам, их брак был фиктивным, а на свадьбе настоял Бари Алибасов, который боялся потерять перспективную певицу. Логинов много сделал для продвижения жены на эстраде, фактически выполняя функции продюсера. Артистка и сама не скрывает, что именно Антону она обязана своей популярностью. Пара прожила вместе 10 лет и вскоре разошлась.

Во второй раз Марина Хлебникова вышла замуж за Михаила Майданича, гендиректора звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс». В 1999 году у них родилась дочь Доминика. Семейная жизнь оказалась непростой — Михаил не смог оставаться в тени популярной супруги, что приводило к постоянным ссорам, а иногда и к избиениям.

Марина была вынуждена брать на себя все заботы о семье и растить дочь самостоятельно. Спустя месяц после родов ей пришлось вернуться на сцену. Брак продлился недолго, и вскоре Марина развелась с Михаилом. Она попыталась получить с бывшего мужа алименты, но помощи так и не дождалась.

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

В 2017 году Марина Хлебникова в эфире ток-шоу «Пусть говорят» сообщила, к моменту развода Майданич погряз в огромных долгах. Например, Иосифу Пригожину он не вернул 500 тыс долларов. В результате его посадили в тюрьму на четыре года.

Сейчас дочь Марины, Доминика, уже взрослая, со своим отцом она отношений не поддерживает и носит фамилию матери. Девушка уехала в Англию учиться на экономиста.

Проблемы с алкоголем и неудачная пластика


Вокруг Хлебниковой всегда ходило множество слухов. Недоброжелатели часто судачи о болезнях исполнительницы. Примечательно, что у артистки и правда были проблемы — киста на челюсти привела к гаймориту, из-за этого пришлось сделать несколько операций.

Вскоре в прессе появился слух о том, что Хлебникова якобы пристрастилась к алкоголю. Певица неоднократно опровергала эти слухи — она объясняла, что не появляется на публике, так как вынуждена много работать. Марина не скрывала, что былое время славы прошло, а потому гонорары за выступления стали значительно меньше.

В 2016–2017 годах в интернете начали появляться снимки Марины Хлебниковой с заметно изменившейся внешностью, что вызвало новую волну слухов о неудавшихся пластических операциях. Звезда уверяла, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга.

Трагедии и потери


После развода с Михаилом Майданичем у Марины осталась роскошная двухуровневая квартира, где она сделала дорогой ремонт. В 2017 году, когда её первый супруг Антон Логинов перенёс инсульт, артистка пожалела его и пригласила его пожить с ней.

Осенью 2018 года в жизни исполнительницы произошло страшное: Марина обнаружила бывшего мужа мертвым в своей квартире. Хлебникова тяжело переживала утрату.

Вскоре из жизни ушел отец певицы. Это горе она переносила ещё тяжелее.

Пожар


На моральное состояние некогда популярной певицы сильно повлиял и страшный инцидент, случившийся несколько лет назад. Осенью 2021 года в доме Марины Хлебниковой произошел пожар. По одной из версий, певица якобы уснула с зажжённой сигаретой, чем и спровоцировала возгорание.

Сотрудникам МЧС удалось спасти звезду, однако она очень сильно пострадала: медикам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому. Спустя месяц состояние певицы стабилизировалось, она начала разговаривать, самостоятельно принимать пищу.

В январе 2022-го Марину выписали из больницы. Весной того же года она раскрыла истинную причину пожара. По её словам, разговоры о непотушенной сигарете — лишь выдумки желтой прессы. На самом же деле виновата была проводка, в которой произошло замыкание.

Марина Хлебникова сегодня


Вопреки слухам о своем полном забвении, Марина Хлебникова продолжает активно работать.

Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

Время от времени она выступает на корпоративах и даёт сольные концерты, на которых главным хитом, конечно же, остаётся любимая всеми «Чашка кофею».

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«Музыка живет во мне»: Волочкова назвала себя главной певицей России
Балерина Волочкова заявила о планах записать новый музыкальный альбом
11 марта 2025, 12:31

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о планах записать новый музыкальный альбом и назвала себя будущей главной певицей России. По ее словам, многие артисты мечтают записать с ней дуэт, но она хочет выступать и петь одна.
Балерина также напомнила, что в 2014 году у нее уже выходил музыкальный альбом, состоящий из 14 песен, и порекомендовала послушать из него композицию «Мне нравится».
«Есть идея записать танцевально-песенный альбом с красивой музыкальной аранжировкой. Потом я буду эти песни исполнять и танцевать под них. Я стану главной певицей всея Руси. <…> Да, многие говорят, что голос и слух у меня есть. А как им не быть, я же выросла на музыке, я тонко чувствую эту стихию, она живет во мне», — поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Экс-прима Большого театра призвала своих фанатов с нетерпением ждать выхода ее второго альбома, который обязательно станет для них удивительным.

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Директор Долиной вышел на связь после сообщений о проблемах со здоровьем артистки
Директор Долиной Пудовкин опроверг сообщения о проблемах со здоровьем артистки
11 марта 2025, 12:08

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у артистки. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лучше всего о состоянии звезды говорит ее плотный гастрольный график.
«8 марта — Смоленск. 9 марта — Калуга. 10 марта — Киров. Дальше Набережные Челны, Ижевск, Самара и еще 24 концерта в рамках тура. Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной», — отметил представитель певицы.
Пудовкин также указал на соцсети Долиной, где видно, как она путешествует по стране и напомнил о масштабном туре в честь ее 70-летия, состоящем из 70 городов России.

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Бывший муж Ани Лорак Налчаджиоглу воссоединился с 13-летней дочкой Софией
Дочка Ани Лорак София гостит у отца Мурата Налчаджиоглу
11 марта 2025, 12:04

Ани Лорак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу воссоединился со своей 13-летней дочкой Софией. Девушка-подросток показала видео в социальных сетях. В настоящее время она живет с мамой, но и не забывает отца. На кадрах звездная дочь в белой рубашке и черной куртке машет рукой, демонстрируя на камеру длинные ногти.
Некоторое время назад София говорила, что сталкивалась с хейтом в свой адрес из-за внешности и фамилии. Вместе с тем она получила и поддержку от юзеров.

«Сонечка, какая же ты взрослая уже. Была совсем крошкой и теперь такая прекрасная девушка! Такая красавица выросла! Всего тебе самого прекрасного и пусть все желания исполняются!» — написали фанаты дочери исполнительницы.
Лорак не смогла простить турецкого бизнесмена после громкого скандала. Налчаджиоглу увидели с другой. Однако препятствовать его общению с ребенком певица не стала.

Ранее сообщалось, что директор певицы Ларисы Долиной опроверг последние новости о ней.

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Рано родила от первого, увела из семьи второго, изменяла третьему: как певица Слава строила личную жизнь
11 марта 2025, 11:24

Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

Исполнительница хитов «Одиночество» и «Попутчица» Анастасия Сланевская, более известная как певица Слава, не скрывает своих спонтанных поступков, связанных с её частной жизнью.
В 18 лет она стала мамой, почти 20 лет жила в неофициальном браке с бизнесменом, который ушёл к ней от жены и детей. А расставшись с ним, влюбилась снова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Мама сказала: «Рожать!»

Со своим первым избранником Анастасия познакомилась, когда ей было всего 15 лет. Двадцатипятилетний Константин Морозов только начинал свой путь в бизнесе. Через несколько лет, едва Анастасии исполнилось 18 лет, она забеременела и, напуганная, обратилась к маме за советом. Мать категорически запретила убивать ребёнка.
«Помню, когда я пришла к маме и сказала, что беременна, она ответила: «Ну что делать? Рожать!» Хотя мне тогда было 18 лет», — вспоминала певица.

Певица Слава с дочерьми Александрой и Антониной (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

На свет появилась первая дочь Славы Александра. Константин сначала поддерживал Анастасию, давал деньги на лечение, так как у девочки были проблемы со здоровьем, но потом от всего этого он устал. К тому же Морозов мечтал о супруге, которая станет хранительницей домашнего очага, Слава же обладала и обладает совершенно другим складом характера и темпераментом. Пара рассталась.

«Запала на очки и банковские бумаги»

С инвестором и бизнесменом Анатолием Данилицким Анастасия Сланевская познакомилась в ресторане: она ужинала вместе со своей близкой подругой. Рядом за столиком сидели, по наблюдениям Славы, интеллигентные, умные и порядочные люди в хорошо сидящих костюмах, которые обсуждали вопросы, связанные с банком. Самый смелый из них попросил у Анастасии номер телефона.

«Они все сидели в костюмах, в очках, с бумагами. Было слышно, что они разговаривают о каких-то банковских историях. Как особа интересующаяся, меркантильная и в меру испорченная, запала на очки и банковские бумаги», — рассказывала певица на одном из шоу.
На следующее утро ей позвонил Анатолий.

«Мы разговаривали, разговаривали. Я уже влюбилась по уши, потому что с человеком было очень интересно <…>», — вспоминала артистка.

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«Плевала» на брак Данилицкого

Анатолий Данилицкий был женат, воспитывал двоих детей. Это не смутило Славу, как и разница в возрасте – бизнесмен был старше её почти на 30 лет. Он не скрывал от Анастасии ничего и требовал от неё того же. Так, отношения начались с того, что Анатолий проверил паспорт певицы и её прописку. Убедившись, что Слава прописана в Москве, он позволил себе расслабиться.

Как утверждает Анастасия, её устраивали такие отношения, к тому же на Данилицкого она могла полностью положиться.

«Тогда я была такая беспечная, что не думала об этом. <…> Зарплаты были очень маленькие, съёмные квартиры. Дочку постоянно приходилось отдавать няне на пять дней. Я молилась о том, чтобы Бог дал мне человека, который поддержал бы меня. Когда ты не хочешь для своего ребёнка такой жизни, какая у тебя была, тогда ты будешь делать практически всё. Хотя мне очень повезло: в отличие от многих я ничего не делала такого, чтобы меня сильно ломало. То, что он был тогда в браке... Честно, мне было наплевать», — делилась своими чувствами артистка.
Через две недели пара отправилась на остров Барбадос. Своей возлюбленной бизнесмен приготовил щедрый подарок: множество нарядов от известных модных домов.

«Он был для меня глотком свежего воздуха. Мы были там всего три дня. Когда он уезжал, а мне нужно было ещё на день остаться, я так плакала. Я так не хотела его отпускать. Мы как-то сразу сильно очень влюбились», — цитирует слова Анастасии «Пятый канал».

Певица Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

Свою семью Анатолий оставил ради Славы. Он неоднократно делал её предложение руки и сердца, но получал отказ.

«Замуж я никогда не хотела. Поэтому я ему сразу об этом сказала. Мы просто хотели получать друг от друга удовольствие. Зачем эти браки нужны? Это вообще какой-то кошмар, делёжка начинается. А так — живём и живём», — так объясняла свёе решение Слава.
В 2010 году Данилицкий узнал об измене Анастасии. Бизнесмен хотел разорвать отношения, но Слава вымолила прощение. В 2011 годы у пары родилась дочь Антонина. Спустя десять лет совместной жизни Анастасия сообщила своим поклонникам о том, что они с Анатолием поставили точку в отношениях.

«Ещё одна новость под Новый год: я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, не буду, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много <…> плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте!» - написала пост в соцсетях певица.
Позже всё-таки почитатели узнали причину расставания пары: Анатолий отдыхал в компании других девушек, что обидело Славу. Спустя полгода певица простила Данилицкого.

Новая любовь

Певица Слава объявила, что она полюбила другого мужчину.

Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

Анастасия не раз признавалась в чувствах Анатолию. Также она уверяет, что бизнесмен не против связи на стороне.
«Да он старенький уже. Я очень люблю Анатолия, но сейчас я люблю другого человека. Какого любовника?! У меня только любимый. Мне не нравится слово «любовник». Я вообще любвеобильная, я всех люблю!» — призналась 44-летняя певица.
Имя нового избранника Слава не раскрыла.

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Роль Гарри Поттера, тайная болезнь и трагическая смерть: Печальная судьба Антона Ельчина, погибшего под колесами своего авто
11 марта 2025, 10:58

Антон Ельчин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Антон Ельчин был талантливым и обаятельным актером, который успешно покорял Голливуд, снимаясь с такими звездами, как Энтони Хопкинс и Роберт Де Ниро. Он сохранял связь с русской культурой и был поддержан любящими родителями.
К сожалению, его жизнь трагически оборвалась из-за несчастного случая, несмотря на его борьбу с серьезной болезнью. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Переезд в Лос-Анджелес

Антон Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов Виктора Ельчина и Ирины Кориной, которые входили в шестерку сильнейших СССР.

В 1970-х они перешли в балет на льду и отошли от соревнований. Когда Антону было полгода, его семья переехала в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к брату Виктора, художнику Евгению Ельчину.

Связь с Родиной

После переезда в Лос-Анджелес его родители, Виктор и Ирина, начали ставить ледовые шоу и тренировать молодых спортсменов, включая Сашу Коэн. Несмотря на окружение фигурного катания, Антон не проявлял интереса к льду. Он рос стеснительным и умным мальчиком, благодаря родителям, которые говорили с ним только на русском и прививали любовь к отечественной культуре, сохраняя его связь с Родиной.

«Антон не рос как американец. Он рос как наш сыночек, которого мы привезли из России. Сами мы не знали языка и не могли с ним общаться по-английски, когда он был маленьким. И в дальнейшем дома мы всегда говорили с ним по-русски — все 27 лет. Он любил русскую еду. Он вырос на манной каше без всяких смесей. Он любил селедку, картошку, он любил борщ, куриный бульон. Он читал Леонида Андреева, прекрасно знал Достоевского, слушал классическую музыку», — рассказывала Ирина в интервью.

Антон искренне ценил своих родителей и не раз подчеркивал, что ему приятно читать русских классиков в оригинале.

Фото: iStock/Goroda

Актерские способности

Актерские способности Антона заметил друг его родителей, актер Илья Баскин, когда мальчик играл со своими игрушками. Несмотря на свою робость, Антон начал посещать актерский кружок, который помог ему раскрепоститься. Педагог кружка предложил родителям водить его на кастинги, Антон с радостью согласился.

Вскоре он начал участвовать в кастингах без агента и получал роли в рекламе. В девять с половиной лет он решил перейти к настоящему актерству, так как кино стало для него более привлекательным.

Навстречу популярности

Антон дебютировал в сериале «Скорая помощь», а в 2001 году сыграл главную роль в фильме «Сердца в Атлантиде» с Энтони Хопкинсом. Хопкинс был впечатлен мастерством Антона и отметил его трудолюбие, подарив ему три тома Станиславского, при этом подчеркнув, что у юноши уже есть дар, и ему нечему учиться.

«Обычно дети-актеры постоянно крутятся возле столов со всякими снеками, но Антона это никогда не интересовало — он приходил на съемочную площадку работать. <…> Он был очень дисциплинированным, по вечерам он учил свои реплики. И я ему говорила: «Поиграй лучше с игрушками». Но он, пока все не выучит, даже ужинать не садился. Эту дисциплину, наверное, он от нас впитал», — отмечала Ирина.

Антон Ельчин активно развивал свои актерские навыки, делая пометки после просмотра фильмов, читая критические разборы и анализируя работу разных режиссеров. Он даже пробовался на роль Гарри Поттера, отправив свою видеозапись в Великобританию, но не прошел из-за американского акцента. Ельчин окончил Университет Южной Каролины, где учился на факультете кинопроизводства.

Фото: iStock/fergregory

Талантливый актер

Антон Ельчин начал свою карьеру с ролей в сериалах «Доктор Хаус» и «Мыслить как преступник», а также в драме «Альфа Дог». К 17 годам он уже снялся в около 20 фильмах. Его популярность возросла благодаря роли Павла Чехова в «Звездном пути» и «Стартреке: Возмездие», где он стремился разрушить стереотипы о русских.

Ельчин также сыграл в «Терминаторе» и работал с известными артистами, такими как Селена Гомес и Дженнифер Лоуренс. Несмотря на успех, он оставался скромным и предпочитал проводить время с семьей, избегая светских мероприятий.

Болезнь

С самого рождения Антон Ельчин боролся с муковисцидозом, что ограничивало его жизнь и требовало постоянного контроля за здоровьем. До 17 лет он не знал точного диагноза, так как родители старались не пугать его, но предупреждали о последствиях, связанных с игнорированием лечения и нахождением в прокуренных помещениях.

«В 2015 году он стал интересоваться и читать об этой болезни в интернете, нашел какой-то блог и был очень напуган. Пока он чувствовал себя нормально, единственное неудобство, которое приносило ему болезнь, — это необходимость делать упражнения. Но в тот момент, когда он почувствовал ухудшение, он решил докопаться до сути, и это его испугало. При этом его это ничуть не остановило: он продолжал работать, делать все, что делал. Наверное, работа его спасала», — говорила Ирина.

Несмотря на серьезный недуг, Антон Ельчин уверенно двигался к своей цели и вдохновлял окружающих. Многие верили, что 27-летний актер подарит миру множество ярких ролей и проектов.

Трагическая смерть

Антон Ельчин трагически погиб 19 июня 2016 года, попав под колеса своей машины, когда она покатилась из-за отсутствия ручного тормоза. Его смерть стала шоком для близких и коллег. В память о сыне его родители основали фонд, помогающий людям искусства с хроническими заболеваниями, и сняли документальный фильм о его жизни, который до сих пор вызывает у них слезы и горечь утраты.

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