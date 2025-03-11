SHAMAN и Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии. Ролик публикует Telegram-канал Spletnik.
В чёрно-белом видео, которое было снято на съёмочной площадке, влюбленные целуются и, обнявшись, позируют для снимков. Ролик вызвал бурную реакцию аудитории.
Одни пользователи восхитились парой, называя их «очень красивыми», другие заговорили о пиар-романе, а третьи обвинили исполнителя в корысти.
Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.
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Одни пользователи восхитились парой, называя их «очень красивыми», другие заговорили о пиар-романе, а третьи обвинили исполнителя в корысти.
Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.
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Екатерина Коршунова