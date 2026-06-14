Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов устроил пышную свадьбу спустя год после регистрации брака
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился в соцсетях радостной новостью из личной жизни.
Футболист сообщил, что вместе с супругой Мариной Кондратюк отметил долгожданную свадьбу, подготовка к которой велась втайне от поклонников.
По словам спортсмена, последние месяцы были посвящены организации торжества, поэтому он не раскрывал подробностей и старался сохранить интригу до самого праздника. После церемонии Сафонов признался, что остался доволен тем, как всё прошло.
«Мы счастливы от того, как всё прошло», — написал вратарь в своём Telegram-канале, пообещав позже показать поклонникам кадры с торжества.Хотя официально Матвей и Марина стали мужем и женой ещё в марте 2025 года, зарегистрировав брак в российском консульстве в Париже, только сейчас супруги решили устроить полноценное свадебное празднование для родных и близких.
Для пары это стало важным и долгожданным событием, которое они тщательно готовили на протяжении длительного времени. Подписчики уже поздравляют молодожёнов и желают им семейного счастья.
В настоящее время Сафонов выступает за французский «ПСЖ», где продолжает карьеру после перехода из «Краснодара», и остаётся одним из самых узнаваемых российских футболистов, играющих за рубежом.