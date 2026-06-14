Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов устроил пышную свадьбу спустя год после регистрации брака

14 июня 2026, 17:16

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк (Фото: Instagram* / @kondraaa)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился в соцсетях радостной новостью из личной жизни.





Футболист сообщил, что вместе с супругой Мариной Кондратюк отметил долгожданную свадьбу, подготовка к которой велась втайне от поклонников.



По словам спортсмена, последние месяцы были посвящены организации торжества, поэтому он не раскрывал подробностей и старался сохранить интригу до самого праздника. После церемонии Сафонов признался, что остался доволен тем, как всё прошло.





«Мы счастливы от того, как всё прошло», — написал вратарь в своём Telegram-канале, пообещав позже показать поклонникам кадры с торжества.