«Я дала Сарику»: шутка Лизы Моряк о муже-режиссере вызвала волну критики в сети
Актрису Лизу Моряк высмеяли в сети за шутку о замужестве с Андреасяном
Актриса Лиза Моряк опубликовала в соцсетях юмористический ролик, в котором пошутила о своем замужестве с режиссером Сариком Андреасяном.
«Мама дала мне красоту, папа дал характер. А я дала Сарику и теперь живу у Христа за пазухой и играю главные роли!» — написала Моряк.Однако, подписчики юмор актрисы не оценили. В комментариях многие раскритиковали девушку, отметив отсутствие таланта и дешевую пошлость шутки. Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились в 2022 году.
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