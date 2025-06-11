«Я дала Сарику»: шутка Лизы Моряк о муже-режиссере вызвала волну критики в сети

11 июня 2025, 15:20

Актрису Лизу Моряк высмеяли в сети за шутку о замужестве с Андреасяном

Лиза Моряк ( Фото Instagram*: @moryakliza )

Актриса Лиза Моряк опубликовала в соцсетях юмористический ролик, в котором пошутила о своем замужестве с режиссером Сариком Андреасяном.







«Мама дала мне красоту, папа дал характер. А я дала Сарику и теперь живу у Христа за пазухой и играю главные роли!» — написала Моряк.

