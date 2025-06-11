Алла Пугачёва эмоционально отозвалась на свежее фото внучки

11 июня 2025, 15:03

Пугачёва восхитилась снимком Кристины Орбакайте с 13-летней дочкой

Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте отдыхает вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией и показывает красочные фото из поездки. Алла Пугачева, увидев свежие кадры восхитилась снимком своей дочери и эмоционально отреагировала на пост Кристины в соцсети.





Артистка в своём блоге поделилась милыми снимками из семейной поездки. На одном из кадров Кристина изображена с 13-летней дочерью на фоне виноградников. Певица коротко подписала фото: «Время для семьи».



Мама звезды Алла Пугачёва, увидев счастливые кадры не смогла остаться равнодушной и выразила свой восторг.

«Красота-а-а!» — прокомментировала фото Примадонна, оставив смайлик в виде сердечка.

«Невероятные! Счастья вам! Любим всю вашу семью», «Наши золотые, любимые, родные! Счастья вам на 1000 лет!», — написали они в комментариях.