Алла Пугачёва эмоционально отозвалась на свежее фото внучки
Пугачёва восхитилась снимком Кристины Орбакайте с 13-летней дочкой
Кристина Орбакайте отдыхает вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией и показывает красочные фото из поездки. Алла Пугачева, увидев свежие кадры восхитилась снимком своей дочери и эмоционально отреагировала на пост Кристины в соцсети.
Артистка в своём блоге поделилась милыми снимками из семейной поездки. На одном из кадров Кристина изображена с 13-летней дочерью на фоне виноградников. Певица коротко подписала фото: «Время для семьи».
Мама звезды Алла Пугачёва, увидев счастливые кадры не смогла остаться равнодушной и выразила свой восторг.
«Красота-а-а!» — прокомментировала фото Примадонна, оставив смайлик в виде сердечка.Поклонники Кристины тоже присоединились к восхищению.
«Невероятные! Счастья вам! Любим всю вашу семью», «Наши золотые, любимые, родные! Счастья вам на 1000 лет!», — написали они в комментариях.Ранее сообщалось о сложной жизни Орбакайте.
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