Алла Пугачёва эмоционально отозвалась на свежее фото внучки

Пугачёва восхитилась снимком Кристины Орбакайте с 13-летней дочкой
Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте отдыхает вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией и показывает красочные фото из поездки. Алла Пугачева, увидев свежие кадры восхитилась снимком своей дочери и эмоционально отреагировала на пост Кристины в соцсети.



Артистка в своём блоге поделилась милыми снимками из семейной поездки. На одном из кадров Кристина изображена с 13-летней дочерью на фоне виноградников. Певица коротко подписала фото: «Время для семьи».

Мама звезды Алла Пугачёва, увидев счастливые кадры не смогла остаться равнодушной и выразила свой восторг.

«Красота-а-а!» — прокомментировала фото Примадонна, оставив смайлик в виде сердечка.
Поклонники Кристины тоже присоединились к восхищению.
«Невероятные! Счастья вам! Любим всю вашу семью», «Наши золотые, любимые, родные! Счастья вам на 1000 лет!», — написали они в комментариях.
Ранее сообщалось о сложной жизни Орбакайте.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Щелокова

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