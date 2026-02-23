«Подарочный папа»: Аскольд Запашный раскрыл горькую правду о внебрачном сыне
Дрессировщик Аскольд Запашный в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказал о сложностях в воспитании девятилетнего сына от внебрачной связи.
Аскольд пояснил, что из-за напряжённых отношений с бывшей возлюбленной Дианой редко видит сына.
«Я его практически не воспитываю, а только балую, даже излишне балую. Это потому что мы мало времени проводим вместе, я не могу его нормально воспитывать. Так получилось, что при встрече со мной он видит во мне Деда Мороза, всё время от меня ждёт только подарки, а я из-за этого сильно расстраиваюсь. Ведь он даже отца во мне не видит», — посетовал артист.Роман с Дианой возник у Запашного в период брака с Элен, когда он находился на гастролях. Отношения продлились недолго, но в них родился малыш. Женщина назвала мальчика Аскольдом Запашным-младшим, что раздражало артиста, хотя в отцовстве он не сомневался.