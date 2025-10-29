Подававший в суд на Киркорова бизнесмен хочет отнять баню с рекой у Моргенштерна*
Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, подававший в суд на певца Филиппа Киркорова, хочет отнять баню с рекой у рэпера Моргенштерна*. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Рыськов обратился с заявлением в Министерство экологии и природопользования Московской области. Предприниматель утверждает, что получил видеозапись, на которой артист демонстрирует свою баню с речкой.
По словам бизнесмена, после сверки координат выяснилось, что запрашиваемый им участок граничит с владениями Моргенштерна*. Рыськов также указал, что рэперу необходимо срочно перенести баню за пределы береговой линии реки Малая Истра.
Ранее Рыськов намеревался отсудить у Филиппа Киркорова участок берега на Москве-реке, где расположены несколько домов и теннисный корт.
Читайте также: **Запрещен в РФ