Подававший в суд на Киркорова бизнесмен хочет отнять баню с рекой у Моргенштерна*

Моргенштерн* (Фото: Инстаграм** @morgen_shtern)

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, подававший в суд на певца Филиппа Киркорова, хочет отнять баню с рекой у рэпера Моргенштерна*. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Рыськов обратился с заявлением в Министерство экологии и природопользования Московской области. Предприниматель утверждает, что получил видеозапись, на которой артист демонстрирует свою баню с речкой.

По словам бизнесмена, после сверки координат выяснилось, что запрашиваемый им участок граничит с владениями Моргенштерна*. Рыськов также указал, что рэперу необходимо срочно перенести баню за пределы береговой линии реки Малая Истра.

Ранее Рыськов намеревался отсудить у Филиппа Киркорова участок берега на Москве-реке, где расположены несколько домов и теннисный корт.

**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

