Продюсер назвал единственный шанс для Насти Каменских спасти карьеру

06 сентября 2026, 19:03

Продюсер Рудченко: пауза может помочь Насте Каменских вернуть карьеру

Анастасия Каменских (Фото: Instagram* @kamenskux)

Продюсер Павел Рудченко допустил, что временная пауза поможет певице Насте Каменских перезагрузить карьеру.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт охарактеризовал ситуацию с выступлениями артистки и её бывшего супруга как непростую.



По мнению Рудченко, Каменских, вероятно, хочет уйти из информационного пространства из-за травли, в том числе со стороны жителей её родной страны.

«Я не могу сказать, что у неё или у её бывшего мужа — рэпера Потапа — сейчас завал по концертам. Там, наоборот, более плачевная ситуация. Но, даже утратив эти концерты, Каменских теряет возможность нормально существовать. Возможно, уйти из инфополя и как-то переосмыслить ситуацию — единственный шаг, который поможет ей попробовать заново и обдумать свои дальнейшие действия», — заявил продюсер.