Продюсер назвал единственный шанс для Насти Каменских спасти карьеру
Продюсер Рудченко: пауза может помочь Насте Каменских вернуть карьеру
Продюсер Павел Рудченко допустил, что временная пауза поможет певице Насте Каменских перезагрузить карьеру.
В разговоре с изданием «Абзац» эксперт охарактеризовал ситуацию с выступлениями артистки и её бывшего супруга как непростую.
По мнению Рудченко, Каменских, вероятно, хочет уйти из информационного пространства из-за травли, в том числе со стороны жителей её родной страны.
«Я не могу сказать, что у неё или у её бывшего мужа — рэпера Потапа — сейчас завал по концертам. Там, наоборот, более плачевная ситуация. Но, даже утратив эти концерты, Каменских теряет возможность нормально существовать. Возможно, уйти из инфополя и как-то переосмыслить ситуацию — единственный шаг, который поможет ей попробовать заново и обдумать свои дальнейшие действия», — заявил продюсер.Он подчеркнул, что певице необходимо самой разобраться в собственных желаниях.