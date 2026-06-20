«С тобой и на разведку, и в бизнес»: Кристина Асмус обратилась к женатому режиссеру Климу Шипенко

20 июня 2026, 22:09

Актриса Кристина Асмус поздравила режиссера Клима Шипенко с днем рождения

Клим Шипенко и Кристина Асмус (Фото: Instagram*/asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус трогательно поздравила режиссёра Клима Шипенко с днём рождения в своём личном блоге. В опубликованном посте она назвала постановщика одним из самых значимых людей в своей жизни и поблагодарила за многолетнюю поддержку.





Артистка подчеркнула, что режиссёр верил в неё в моменты, когда она сама теряла силы. Особое место в публикации заняли воспоминания о совместной работе над резонансной картиной «Текст», вышедшей в 2019 году. Кроме того, звезда упомянула уникальный эпизод из биографии именинника — его участие в космической миссии и полёт на МКС, отметив, что лично провожала его на старт.





«С тобой и на разведку, и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», — говорится в посте.