Поддерживавшая демократов Тейлор Свифт испугалась Трампа и решила уехать в Британию

03 октября 2025, 20:00

Певица Тейлор Свифт решила уехать в Великобританию из-за страха перед Трампом

Тейлор Свифт (фото: Instagram* @taylorswift)

Американская певица Тейлор Свифт рассматривает возможность покупки недвижимости в Великобритании на фоне напряжённых отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к звезде источник.