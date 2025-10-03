Поддерживавшая демократов Тейлор Свифт испугалась Трампа и решила уехать в Британию
Американская певица Тейлор Свифт рассматривает возможность покупки недвижимости в Великобритании на фоне напряжённых отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к звезде источник.
По словам собеседника издания, Свифт не чувствует себя в безопасности в США после заявлений Трампа о том, что певица «заплатит свою цену» за поддержку демократов во время выборов. В отличие от своей родины, в Великобритании Свифт, как утверждается, чувствует поддержку и комфорт, поэтому планирует проводить там гораздо больше времени.
В связи с этим, сейчас она активно рассматривает недвижимость в районе Ноттинг-Хилл.
Отмечается, что в настоящее время певица арендовала три резиденции в Великобритании «по соображениям безопасности».
Кроме того, Свифт намерена активнее гастролировать по стране и в целом расширять своё присутствие в британском медиапространстве.
