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«Подколодная змея поцеловала»: Елена Товстик пристыдила бывшего мужа из-за дочери

Елена Товстик обвинила экс-мужа в игнорировании дня рождения пятилетней дочери
Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Елена Товстик вновь высказала претензии к бывшему супругу Роману. В личном блоге многодетная мать заявила, что бизнесмен проигнорировал день рождения их общей дочери Агаты, которой на этой неделе исполнилось пять лет.



Елена сообщила, что напоминала экс-супругу о празднике за две недели, но в ответ получила лишь тишину.

«Родная дочь Агата свой юбилей, пять лет, встретила на балконе, без праздника, развлечений, без торта и подарка!» — заявила женщина.
Единственным презентом, по словам Товстик, стал поющий кактус с гитарой — собрали чужие люди. Сама Елена призналась, что ей больно и обидно за дочь, и подчеркнула: дети не должны страдать из-за конфликтов родителей.

Кроме того, многодетная мать отметила, что бывший муж в это время находился на море с новой избранницей Полиной Дибровой.
«Подколодная змея поцеловала папу, и он превратился в кактус с гитарой, который прёт. Будем молиться, чтобы расколдовать», — иронично заявила женщина.
Она подчеркнула, что лишь поздно вечером Роман прислал воздушные шары и подарок.

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Ольга Щелокова

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