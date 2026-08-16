«Подколодная змея поцеловала»: Елена Товстик пристыдила бывшего мужа из-за дочери
Елена Товстик обвинила экс-мужа в игнорировании дня рождения пятилетней дочери
Елена Товстик вновь высказала претензии к бывшему супругу Роману. В личном блоге многодетная мать заявила, что бизнесмен проигнорировал день рождения их общей дочери Агаты, которой на этой неделе исполнилось пять лет.
Елена сообщила, что напоминала экс-супругу о празднике за две недели, но в ответ получила лишь тишину.
«Родная дочь Агата свой юбилей, пять лет, встретила на балконе, без праздника, развлечений, без торта и подарка!» — заявила женщина.Единственным презентом, по словам Товстик, стал поющий кактус с гитарой — собрали чужие люди. Сама Елена призналась, что ей больно и обидно за дочь, и подчеркнула: дети не должны страдать из-за конфликтов родителей.
Кроме того, многодетная мать отметила, что бывший муж в это время находился на море с новой избранницей Полиной Дибровой.
«Подколодная змея поцеловала папу, и он превратился в кактус с гитарой, который прёт. Будем молиться, чтобы расколдовать», — иронично заявила женщина.Она подчеркнула, что лишь поздно вечером Роман прислал воздушные шары и подарок.