«Подливали масло на огонь»: представитель Товстика отреагировала на обвинения Кати Гордон

Представитель Товстика заявила, что бизнесмен не мешает жене общаться с детьми

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Представитель бизнесмена Романа Товстика, которого в СМИ называют любовником Полины Дибровой, выступил с опровержением обвинений юриста Кати Гордон в том, что он увез детей от бывшей жены и лишил её финансовой помощи.





По словам представителя, общение детей с матерью и отцом не ограничено: старшие наследники приезжают в дом играть с младшими, а сам Товстик без препятствий навещает младших в доме бывшей супруги. Елена и Роман поддерживают контакт через мессенджеры по текущим вопросам, например, оплате счетов, добавила собеседница Woman.ru.



Представитель подтвердил, что бизнесмен намерен оставить у себя двоих детей после развода; первое судебное заседание назначено на 22 сентября. По его словам, по этому вопросу почти было достигнуто соглашение с экс‑женой: старший сын уже совершеннолетний и спора по нему нет, троих младших предполагалось оставить с матерью, и первоначально Елена согласилась. Товстик оформил предложение письменно и подписал, но подтверждения со стороны Елены не поступило, после чего тон общения изменился и конфликт обострился из‑за вмешательства третьих лиц, в результате чего переписка перешла в формат общения через адвокатов.





«Он положил предложение на бумагу и подписал, а подтверждение от Елены не последовало. Тон общения сильно изменился и вмешались другие люди, которые подливали масло на огонь. Так, что пришлось перейти на общение через адвокатов, что очень жаль», — сказано в материале.

