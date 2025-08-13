«За нотариуса плачу я»: Катя Гордон заявила, что любовник Дибровой не выплатил экс-супруге обещанный миллиард
Юрист Катя Гордон заявила, что любовник Полины Дибровой, предприниматель Роман Товстик не выплатил бывшей супруге Елене обещанный миллиард. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Как рассказала юрист, предполагаемый любовник Дибровой пообещал экс-супруге выплатить миллиард рублей. К тому же существует расписка, по которой предприниматель должен передать Елене 30 миллионов, которых женщина тоже не получила.
«Никакого миллиарда Товстик не оставил, и даже 30 миллионов, что обещал выплатить по расписочке более полугода назад — он не заплатил. В ресторане и за нотариуса плачу я», — пишет Гордон.
К тому же Катя рассказала, что Роман Товстик просил Елену опубликовать пост с ее покаянием и списать такое поведение на эмоциональность. Помимо этого, бизнесмен забрал у нее двоих детей, которые теперь живут с ним и Полиной Дибровой.
Помимо этого Гордон прокомментировала недавнее видео Дмитрия Диброва, в котором Полина приносит ему чай. Напомним, что в последнее время СМИ пишут об ее романе с Романом Товстиком. Как сказала Катя, публикация телеведущего является фикцией. Дело в том, что Полина попросила супруга сделать данный пост, чтобы уменьшить количество поступаемого хейта в свой адрес.