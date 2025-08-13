«За нотариуса плачу я»: Катя Гордон заявила, что любовник Дибровой не выплатил экс-супруге обещанный миллиард

13 августа 2025, 13:17

Катя Гордон: любовник Дибровой не выплатил экс-супруге обещанный миллиард

Катя Гордон (Фото: telegram/@Gordonekaterina)

Юрист Катя Гордон заявила, что любовник Полины Дибровой, предприниматель Роман Товстик не выплатил бывшей супруге Елене обещанный миллиард. Об этом она написала в своем telegram-канале.





Как рассказала юрист, предполагаемый любовник Дибровой пообещал экс-супруге выплатить миллиард рублей. К тому же существует расписка, по которой предприниматель должен передать Елене 30 миллионов, которых женщина тоже не получила.





«Никакого миллиарда Товстик не оставил, и даже 30 миллионов, что обещал выплатить по расписочке более полугода назад — он не заплатил. В ресторане и за нотариуса плачу я», — пишет Гордон.