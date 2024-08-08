Подмосковную дачу Аллы Пугачевой стали сдавать в аренду за баснословные деньги

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Дачу певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей в месяц. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Примечательно, что участок с особняком не могут продать уже длительное время. По данным источника, сдача дома в аренду поможет компенсировать убытки от содержания недвижимости.
Речь идет о трехэтажном особняке, площадь которого составляет 760 квадратных метров. Он находится в 45 километрах от МКАД, в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Его стоимость оценивается в 150 млн рублей.
С 2014 года дача находится во владении у внука примадонны Никиты Преснякова.
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Речь идет о трехэтажном особняке, площадь которого составляет 760 квадратных метров. Он находится в 45 километрах от МКАД, в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Его стоимость оценивается в 150 млн рублей.
С 2014 года дача находится во владении у внука примадонны Никиты Преснякова.
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Екатерина Коршунова