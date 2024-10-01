«Поднимается тестостерон»: Сексолог объяснила выбор Киркоровым 28-летней спутницы

Фото: Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В последнее время в шоу-бизнесе появилась тенденция на большую разницу в возрасте: 57-летний Филипп Киркоров появился на фестивале «Удачные песни» с 28-летней спутницей Марго Овсянниковой, которая одаривала короля эстрады своим восхищенным взглядом, 61-летний Григорий Лепс и его 18-летняя студентка МГИМО, 63-летний Сергей Гинзбург с 32-летней Ольгой Виниченко.
Какую роль в психологических и сексуальных отношениях играет большая разница в возрасте, почему молодые девушки все чаще предпочитают мужчин в возрасте?
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» сообщила, что молодые девушки очень часто выбирают мужчин намного старше, чтобы стать более взрослыми и значимыми.
Она добавила, что в начале отношений никаких проблем между партнерами возникнуть не может: ни психологических, ни сексуальных, потому что каждый находит то, что он искал.
По мнению Юлии Варры, яркость сексуальных эмоций не зависит от возраста, потому что для молодых девушек порой важен именно опыт.
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Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» сообщила, что молодые девушки очень часто выбирают мужчин намного старше, чтобы стать более взрослыми и значимыми.
«Они хотят приобрести власть в этом мире, которую может дать не ровесник, а именно пожилой мужчина. Очень часто это девушки, выросшие без отца, им требуется внимание и забота мужчины взрослого, который в отцовском возрасте и сможет их ввести в этот мир. Также у молодых девочек есть потребность в значимости и финансах», — объяснила эксперт.
Она добавила, что в начале отношений никаких проблем между партнерами возникнуть не может: ни психологических, ни сексуальных, потому что каждый находит то, что он искал.
«Как показывает сексологическая практика, для мужчин в возрасте отношения с молодой девушкой дает взрыв, вторую молодость на какой-то период. У них поднимается тестостерон и самоуважение. Они кайфуют, что жизнь удалась.
Проблемы начинаются после 10-20 совместных лет жизни, когда партнер в силу возраста идет совсем к закату, а девушка начинает быть в самом соку. Тогда она уже, обладая и властью, и деньгами, и самосознанием, находит себе молодого любовника», — сказала сексолог.
По мнению Юлии Варры, яркость сексуальных эмоций не зависит от возраста, потому что для молодых девушек порой важен именно опыт.
«Его сексуальную активность всегда может заменить опыт, который с неопытной девушкой сработает на ура, то есть ей будет казаться, что он самый лучший», — заключила собеседница.
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Анастасия Бондарева