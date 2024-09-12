«Найти бы оргазм»: жизнь Шуры с дамой легкого поведения и почему он отказался от детей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Эпатажный певец Шура, несмотря на солидные гонорары и наличие нескольких квартир, продолжает жить на съемном жилье. Почему артист до сих пор не отпраздновал новоселье в собственном доме, для чего ему нужна женщина с ребенком и как он отказался от собственных наследников расскажет редакция «Радио 1».
Шура лишился дорогой квартиры
Событие оказало значительное влияние на исполнителя. После утраты своего имущества Шура решил отказаться от вредных привычек, его дела улучшились.
Теперь он владеет двумя квартирами в Москве. Первую площадь в 74 квадратных метра он купил в ипотеку три года назад. Этим летом он оформил еще один кредит и приобрел просторные апартаменты стоимостью 70 миллионов рублей.
«Я постепенно все скупаю. Это действительно удобно – ипотека. Мне так комфортно. Первая, вторая, третья. Все нормально. Постепенно закрываю каждую. Живем, как и живем», — отметил Шура.
Александр подчеркивает, что для него крайне важно иметь собственное жилье. В детстве он жил в однокомнатной квартире с матерью, бабушкой и братом. После переезда в Москву он провел три ночи в парке, затем был вынужден делить квартиру с женщиной легкого поведения. Теперь 49-летний музыкант точно знает, где остановиться. Проблемы с жильем – в прошлом. Тем не менее, он так и не устроил новоселье и предпочитает сдавать свои квартиры.
Сам Шура живет в арендованной квартире под Москвой вместе с собакой, которую считает своим ребенком. Частые гастроли не позволяют ему бывать дома. Друзья заботятся о питомце.
«Я ее очень люблю. Не могу забрать к себе, потому что у меня по шесть концертов в неделю. Я называю ее своим ребенком. Ей каждый день нужно ждать папу и видеть его всего полчаса, а затем он уходит снова», — поделился с журналистами «Пятого канала» Шура.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Личная жизнь Шуры
Александр мечтает о покупке загородного дома, но пока не считает это целесообразным. Он считает, что для такой покупки нужна семья. Недавно он помирился с матерью и братом, с которыми долго не общался. Личная жизнь артиста далека от идеальной: у него нет жены и детей, он ни с кем не состоит в отношениях.
«Нет, у меня нет нынешней партнёрши, слава богу», — говорит певец.То, что у Шуры действительно нет никаких отношений косвенно подтвердил его шуточный ответ на вопрос журналистов о том, как он относится к имитации оргазма.
«Оргазм? Имитировать? Найти бы его, этот оргазм, не то, чтобы имитировать», — сыронизировал артист.
Также, несколько лет назад Шура заявил, что не хочет детей, так как считает, что не сможет вырастить здорового ребенка.
«Детей в моей жизни не будет. Я не собираюсь брать никого из детского дома, это не для меня. Я не хочу подвергать кого-либо медицинским рискам, зная о своем прошлом с наркотиками и алкоголем», — пояснил он.
При этом артист не исключает, что станет хорошим отчимом.
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