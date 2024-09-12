«Найти бы оргазм»: жизнь Шуры с дамой легкого поведения и почему он отказался от детей

Эпатажный певец Шура, несмотря на солидные гонорары и наличие нескольких квартир, продолжает жить на съемном жилье. Почему артист до сих пор не отпраздновал новоселье в собственном доме, для чего ему нужна женщина с ребенком и как он отказался от собственных наследников расскажет редакция «Радио 1».