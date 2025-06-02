«Ребенок бы хотел, это факт»: сын Прилучного и Муцениеце вдруг заявил о желании провести лето с мамой
Адвокат Прилучного заявила, что сын Муцениеце и актера хочет летом быть с мамой
Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей заявил о желании провести лето с мамой. Об этом сообщил адвокат актера Оксана Даниелова в разговоре с «Woman. ru».
«Ребенок бы хотел, это факт. Но какие планы будут у мамы, мы пока не знаем. Она не связывалась», — отметила Даниелова.
При этом речь не шла о постоянном проживании с Муцениеце в течение лета, а о совместном отдыхе с мальчиком. Со слов Оксаны, общая дочь актеров Мия общается с Тимофеем и Павлом.
Адвокат артиста уточнила, что Муцениеце отпускает девочку к Прилучному, когда ей надо выехать за пределы России отдохнуть или по делам.
«Хотя раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные. Сейчас этого нет. Общение брата и сестры тоже стало реже, хотя дети хотят общаться и адекватно это делают, когда есть возможность», — рассказала Даниелова.
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