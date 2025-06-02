«Ребенок бы хотел, это факт»: сын Прилучного и Муцениеце вдруг заявил о желании провести лето с мамой

02 июня 2025, 12:50

Адвокат Прилучного заявила, что сын Муцениеце и актера хочет летом быть с мамой

Агата Муцениеце с сыном Тимофеем (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей заявил о желании провести лето с мамой. Об этом сообщил адвокат актера Оксана Даниелова в разговоре с «Woman. ru».







«Ребенок бы хотел, это факт. Но какие планы будут у мамы, мы пока не знаем. Она не связывалась», — отметила Даниелова.

«Хотя раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные. Сейчас этого нет. Общение брата и сестры тоже стало реже, хотя дети хотят общаться и адекватно это делают, когда есть возможность», — рассказала Даниелова.