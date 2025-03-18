Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В этом году известная пара российского шоу-бизнеса, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, отмечает важное событие — 20-летие со дня своего знакомства.
В честь этой даты супруги решили устроить повторную свадьбу, которая будет напоминать о том самом дне: с белым платьем, свадебным тортом и атмосферой праздника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Теперь он активно участвует в быту и понимает важность своей роли как главы семьи.
Новый дом будет выполнен в белых тонах, чтобы создать уютную атмосферу для их сыновей.
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Символика свадебного тортаПодольская и Пресняков познакомились в 2005 году во время съемок телешоу «Большие гонки», и именно поэтому они планируют сделать свадебный торт в виде колеса.
«Дата действительно особенная, так что хочется отпраздновать», — говорит Владимир, поддерживая идею своей жены.
Изменения в жизни ВладимираНа протяжении совместной жизни с Натальей Владимир Пресняков заметно изменился. Он признается, что брак с ней сделал его более спокойным и ответственным.
«Я полностью поменял свой стиль жизни», — рассказывает артист.
Теперь он активно участвует в быту и понимает важность своей роли как главы семьи.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Telegram-канал @vladimirpresnyakov)
Стройка нового домаСупруги также готовятся к еще одному значимому событию — строительству нового дома. Они выбрали участок в том же районе, где прожили последние десять лет.
«Если есть возможность, почему не сделать быт более комфортным?» — делится своими планами Пресняков.
Новый дом будет выполнен в белых тонах, чтобы создать уютную атмосферу для их сыновей.
История любвиНаталья Подольская вспоминает, как влюбилась в Владимира с первого взгляда на съемках «Больших гонок». Пресняков на тот момент был женат. Их отношения начали развиваться только после его развода. Пара поженилась в 2010 году, а в их семье родились двое сыновей: Артемий и Иван.
Взгляды на прощениеОтношения Подольской и Преснякова отличаются искренностью и открытостью. Наталья подчеркивает важность доверия в браке и говорит о своей неспособности простить предательство близкого человека. Владимир же более гибок в своих взглядах на прощение и считает, что жизнь слишком коротка, чтобы застревать в негативе.
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Планы на будущееСупруги уверены, что строительство нового дома станет новым этапом в их жизни. Несмотря на то что их сыновья пока не разделяют энтузиазма по поводу переезда, Пресняков надеется создать для них комфортное пространство, где они смогут расти и развиваться.
Проверка на искренностьНаталья Подольская не сразу была принята друзьями Владимира Преснякова. Леонид Агутин и Анжелика Варум устроили ей проверку, задав вопрос о новом иностранном авторе Ремонте Обуви. Наталья призналась, что не знакома с ним, поэтому успешно прошла тест на искренность. В итоге, помимо любви, у Подольской появились и новые друзья.
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Дарья Осипова