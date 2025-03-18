Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?

Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В этом году известная пара российского шоу-бизнеса, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, отмечает важное событие — 20-летие со дня своего знакомства.
В честь этой даты супруги решили устроить повторную свадьбу, которая будет напоминать о том самом дне: с белым платьем, свадебным тортом и атмосферой праздника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Символика свадебного торта

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году во время съемок телешоу «Большие гонки», и именно поэтому они планируют сделать свадебный торт в виде колеса.

«Дата действительно особенная, так что хочется отпраздновать», — говорит Владимир, поддерживая идею своей жены.

Изменения в жизни Владимира

На протяжении совместной жизни с Натальей Владимир Пресняков заметно изменился. Он признается, что брак с ней сделал его более спокойным и ответственным.

«Я полностью поменял свой стиль жизни», — рассказывает артист.

Теперь он активно участвует в быту и понимает важность своей роли как главы семьи.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Telegram-канал @vladimirpresnyakov)

Стройка нового дома

Супруги также готовятся к еще одному значимому событию — строительству нового дома. Они выбрали участок в том же районе, где прожили последние десять лет.

«Если есть возможность, почему не сделать быт более комфортным?» — делится своими планами Пресняков.

Новый дом будет выполнен в белых тонах, чтобы создать уютную атмосферу для их сыновей.

История любви

Наталья Подольская вспоминает, как влюбилась в Владимира с первого взгляда на съемках «Больших гонок». Пресняков на тот момент был женат. Их отношения начали развиваться только после его развода. Пара поженилась в 2010 году, а в их семье родились двое сыновей: Артемий и Иван.

Взгляды на прощение

Отношения Подольской и Преснякова отличаются искренностью и открытостью. Наталья подчеркивает важность доверия в браке и говорит о своей неспособности простить предательство близкого человека. Владимир же более гибок в своих взглядах на прощение и считает, что жизнь слишком коротка, чтобы застревать в негативе.

«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу
«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу

Планы на будущее

Супруги уверены, что строительство нового дома станет новым этапом в их жизни. Несмотря на то что их сыновья пока не разделяют энтузиазма по поводу переезда, Пресняков надеется создать для них комфортное пространство, где они смогут расти и развиваться.

Проверка на искренность

Наталья Подольская не сразу была принята друзьями Владимира Преснякова. Леонид Агутин и Анжелика Варум устроили ей проверку, задав вопрос о новом иностранном авторе Ремонте Обуви. Наталья призналась, что не знакома с ним, поэтому успешно прошла тест на искренность. В итоге, помимо любви, у Подольской появились и новые друзья.

Читайте также:

Шокирующие подробности разрыва дружбы Бородиной и Жужи: предательство, обвинения и тайные интриги

Измены с обеих сторон: Шокирующая правда о браке Ягудина и Тотьмяниной

Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова
#статьи
#дом
#жизнь
#участок
#брак
#супруги
#отношения
#артист
Потом будет поздно: Ксению Бородину призывают заключить брачный договор
Адвокат Александр Кудряшов призвал Ксению Бородину заключить брачный договор
18 марта 2025, 15:18

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Адвокат Александр Кудряшов рекомендует Ксении Бородиной заключить брачный договор с будущим мужем Николаем Сердюковым. Он подчеркнул, что в Европе 95% браков сопровождаются подписанием контракта, который регулирует имущественные права супругов.
Кудряшов отметил, что в России многие скептически относятся к брачным договорам, которые воспринимаются как предвестники развода. Однако адвокат считает, что Бородиной необходимо подписать такой документ, чтобы всё имущество, приобретённое до вступления в брак, осталось за ней, а купленное во время семейной жизни, в случае развода, делилось по установленным правилам.

«Европейский опыт доказывает: брачный контракт – это не признак недоверия, а инструмент цивилизованного решения возможных разногласий», – подчеркнул Кудряшов в беседе с «Пятым каналом».
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков начали встречаться в мае прошлого года. Пара познакомилась на съёмках проекта «Последний герой». Недавно звезда объявила, что они с возлюбленным уже подали заявление в ЗАГС.

Читайте также:

Сумка за 3 млн от Сердюкова, чёрная икра и люксовые подарки от друзей: Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле

«Французский петух»: Сердюков приревновал Бородину к официанту в Куршевеле

«Это что надо курить»: Ксения Бородина прокомментировала слухи о Марусе и отмене свадьбы
#имущество
#адвокат
#загс
#брак
#блогер
#контракт
#семья
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандальному рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в России
Mash: рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в РФ
18 марта 2025, 14:19

Николай Васильев (фото: ВКонтакте @vacio_official)

Рэперу Vacio (настоящее имя – Николай Васильев) заблокировали последние банковские счета в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что такие меры были приняты из-за долга по коммуналке в 50 тысяч рублей и кредитным картам в размере около 200 тысяч рублей.

В настоящее время музыканта активно разыскивают приставы Екатеринбурга. 14 мая прошлого года, прямо перед отъездом из России и за день до назначенного визита в военкомат, Васильев взял некую сумму в долг у нескольких банков. Также за время отсутствия рэпера в стране, у него накопился долг за оплату коммунальных услуг в принадлежащей ему квартире.

Директор лейбла Rocket Records Юрий Киселёв также добавил, что Vacio должен оплатить услуги адвокатов за предоставленную ему юридическую помощь во время разбирательств по факту проведения «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Именно после того скандального вечера артист решил покинуть страну.

При этом с мая 2024 года Васильев не выходит на связь. Изначально он жил у друзей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а сейчас, предположительно, находится в Армении. Все связи с коллегами и знакомыми, оставшимися в России, певец прервал в один момент.

Читайте также:

«Дошутился до уголовки»: При попытке пересечь границу задержан стендап-комик Артемий Останин

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей

Квартиру Софии Ротару в центре Москвы не могут продать: эксперт по недвижимости объяснила почему
#певец
#приставы
#услуги
#меры
#артист
#военкомат
#коммуналка
#долги
#банки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочу сбежать через забор»: Моргенштерн* ждёт окончания срока пребывания в рехабе
Рэпер Алишер Моргенштерн* рассказал своём о пребывании в рехабе
18 марта 2025, 14:17

Алишер Моргенштерн* (Фото: Инстаграм** @morgen_shtern)

Известный российский рэп-исполнитель, шоумен и ресторатор Алишер Моргенштерн* уже два месяца находится в рехабе, чтобы избавиться от различных зависимостей. Он уже 60 дней не употребляет алкоголь и более 200 дней не курит.
По словам сотрудников клиники, артист стал спокойнее и добрее, перестал вестись и бурно реагировать на провокации и, как будто, старается пребывать в состоянии радости и гармонии с самим собой и ладить с окружающими. В рехабе Моргенштерну* предстоит пробыть ещё месяц.

«Сейчас очень хочется взять разбег и сбежать через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем», — написал «просветлённый» музыкант.

Он также передал слова благодарности всем, кто поддерживал его в этот нелёгкий период жизни и выразил радость от того, что «свобода уже не за горами».

Читайте также:

Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба

«Боже, как же это больно»: Мария Погребняк изменила мнение о Моргенштерне* и больше не призывает запрещать его песни

Моргенштерн* свел тату с лица и удалил все публикации из соцсетей


* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
#музыкант
#артист
#рэп
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу
Дочь Любови Успенской осудила зрителей телешоу, где она поливала грязью мать
18 марта 2025, 14:00

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте @pacha_tati_real)

Дочь Любови Успенской зачитала стихотворение о громком скандале со звёздной мамой и осудила зрителей, которые смотрели телешоу, где она поливала грязью звезду российской эстрады.
«Это была не я», – заявила Плаксина.
Напомним, что в 2020 году Татьяна Плаксина стала участницей шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ, где обвинила Любовь Успенскую с истязаниях. Девушка заявила, что мать держала её под замком, постоянно оскорбляла и унижала её, осыпала угрозами и даже пыталась задушить.

Однако уже на следующий день после выхода шоу в эфир Татьяна заявила, что руководство телеканала оказало на неё сильное моральное давление, поэтому она начала говорить такие вещи, которые на самом деле были неправдой. Любовь Успенская, в свою очередь, подчеркнула, что её дочь силой удерживали, отобрали у неё телефон, ввели в заблуждение и заставили опорочить честь знаменитой матери.

Читайте также:

«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать

«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, четыре брака и потеря близнецов — чем ещё может удивить Любовь Успенская

У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет
#телефон
#вещи
#мать
#звёзды
#шоу
#девушка
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Комедийный актер с трагической судьбой»: как война навсегда обрекла Алексея Смирнова на одиночество в личной жизни
18 марта 2025, 13:45

Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

Советский актёр театра и кино Алексей Макарович Смирнов полюбился зрителю по ролям тунеядца Феди из фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», а также Макарыча в картине «В бой идут одни "старики"».
Актёр прошёл Великую Отечественную войну и вернулся живым. Отголоски военного времени он будет испытывать до конца своих дней и так и не сможет выстроить личную жизнь. О нелёгкой судьбе выдающегося актёра читайте в материале «Радио 1».

Детство


Алексей Макарович Смирнов появился на свет 28 февраля 1920 года в городе Данилов Ярославской области. У него был младший брат Аркадий. Когда Смирнову исполнилось шесть лет, его семья сменила место жительства и переехала в Ленинград. Отец, Макар Степанович, рано покинул этот мир, поэтому мать, Анна Ивановна, стала единственной опорой для своих сыновей. Они вели скромную жизнь в одной из комнат коммунальной квартиры.

Несмотря на тяготы жизни, юный Алексей всегда тянулся к искусству, талант у мальчика был врожденным, и он проявлял его при любом выдавшемся случае. В школе Смирнов играл в театральном кружке, а повзрослев, пошёл учиться в актёрскую студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. В 1940 году, завершив обучение, Смирнов продолжил свою карьеру в том же театре. Однако ему удалось сыграть на его сцене лишь однажды — в образе Чёрного Орла в оперетте «Роз-Мари». Война внесла свои коррективы.

Военные годы


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

Актер ушёл на фронт добровольцем в июне 1941-го года. Алексей Макарович проделал путь от рядового солдата до командира огневого взвода. В рядах своего воинского формирования Алексей Смирнов участвовал в сражениях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Он выполнял разведывательные задачи и неоднократно проникал в тыл противника. В тяжелые дни войны актер поддерживал однополчан самодеятельностью, организовывал концерты и выступал перед товарищами.

За боевые заслуги актер награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Славы II степени и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Солдат Смирнов прошел почти всю войну, но дойти до Берлина не удалось. В начале 1945 года во время одного из боёв Алексей Макарович был сильно контужен и после лечения в госпитале комиссован.

Поставил крест на личной жизни


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

Бой близ реки Одер 22 января 1945 года был роковым в жизни актера. Удар батареи не только контузил Смирнова, но и повредил половые органы. Госпитальные врачи поставили диагноз бесплодие.

Актер очень тяжело перенес это известие и принял для себя решение не вступать в отношения с женщинами. Дома молодого героя войны ждала невеста, но по возвращению он даже не сообщил ей о приезде.

«Я на скорую руку испекла яблочный пирог и побежала к Смирновым. Ведь я столько лет его ждала! Я знала, что Лёша жив, он мне каждый месяц весточку с фронта отправлял. Так вот, открыла я дверь в комнату и остолбенела: Лёша даже не поднялся с кровати. «А, это ты», — лениво повернулся он в мою сторону. — «Ну как дела?» Я так и застыла на месте. «Лёшка, я тебе пирог принесла!» — «Да не хочу я твоего пирога, и вообще, кто тебя звал?», — цитирует слова бывшей невесты актера Лидии Масловой издание life.ru.

Трудный послевоенный период


После войны в стране были другие приоритеты, и искусство было совсем не востребовано. К тому же актёр был малоизвестным. Кроме творческого кризиса и личной драмы, на плечи актёра легли заботы о матери. Женщина практически лишилась рассудка, не справившись с тяжёлой утратой — смертью младшего сына Аркадия на фронте. Алексей Смирнов всего себя посвятил женщине, которая под конец жизни даже не узнавала его.

Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Любовь Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров
Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Любовь Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров

Театр и кино


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

В начале 50-х годов Смирнов начнет работу в «Ленгосэстраде», где быстро начнет проявлять себя. Тогда же начнут поступать первые приглашения для съемок в кино. Дебютной работой артиста станет второстепенная роль в ленте «Кочубей». Потом будут картины «Полосатый рейс», «Генерал и маргаритки», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Бывает и так». Наибольший успех и всеобщее признание в масштабах всего Советского Союза актёр обрёл благодаря роли в комедийном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Всего фильмография актера насчитывает более 95 киноработ.

«В бой идут одни «старики»


Алексей Смирнов (Фото: скриншот к/ф «В бой идут одни "старики"»)

В 1974 году зрители всего Советского Союза увидели, пожалуй, самую значимую работу в карьере Алексея Смирнова — фильм «В бой идут одни "старики"». Леонид Быков, который во время съёмок стал близким другом Алексея Макаровича, помог ему раскрыть новые грани своего актёрского мастерства. Эта драматическая роль не только показала зрителям совершенно другого Смирнова, но и стала настоящим испытанием для актёра.

В первый день съёмок у актёра случился сердечный приступ, и его увезли со съёмочной площадки. Это был один из самых важных моментов фильма, который завершал картину. Когда Смирнов, оправившись после болезни, вернулся к работе, он сообщил режиссёру Леониду Быкову, что больше не сможет повторить эту сцену. В результате фильм был завершён без пересъёмок.

Трагический конец


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

После завершения работы над фильмом «В бой идут одни «старики» Алексей Макарович чаще начал жаловаться на здоровье. В последние годы своей жизни актёр вёл довольно уединённый и обособленный образ жизни.

Незадолго до своей смерти актер снова попал в больницу. В то же время в смертельное ДТП попал его друг Леонид Быков. Врачи запретили говорить страшное известие Смирнову, но тайну не получилось долго скрывать. Узнав о смерти режиссёра, Алексей Макарович ушел в палату, и вечером того же дня у актера остановилось сердце. Его не стало на 60 году жизни 7 мая 1979 года. Алексей Смирнов был похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Анна Ивановна Смирнова доживала остаток дней в доме престарелых и скончалась в 1981, похоронена рядом с сыном.

Читайте также:

Звезда «Карнавальной ночи» Юрий Белов: стремительный карьерный рос, психбольница и смерть в одиночестве

Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова

Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой
#радио 1
#кино
#искусство
#смерть
#военные
#актёр
#фильм
#театр
#война
#солдат
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате