Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова

В середине 1980-х Катя Семёнова находилась на вершине популярности. Её песни звучали повсюду, и она пользовалась огромной любовью публики. Однако всего через несколько лет артистка исчезла со сцены. Существовало множество слухов о причинах этого: одни утверждали, что она поссорилась с Аллой Пугачевой, другие были уверены, что Семёнова выбрала семью вместо карьеры. Что же произошло с Катей Семёновой и где она сейчас, расскажет «Радио 1».