Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Почти десять лет назад, в 2017 году, ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов. Звезда фильма «Москва слезам не верит» оставил после себя скорбящую вдову и дочь.
Как сегодня живут его близкие без главной опоры и поддержки в лице любящего мужа и отца? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
С горечью она признает, что ей и дочери с ДЦП было бы гораздо лучше на природе, чем в шумном и жарком мегаполисе.
Несмотря на тяжелое заболевание, Мария, которая может двигать только одним пальцем и имеет проблемы с речью, успешно окончила сценарный факультет ВГИКа и работает над сериалами и книгами. Однако забота о себе и о матери становится для нее настоящим испытанием, особенно учитывая, что Гитана после утраты мужа практически ослепла.
После похорон Алексея Баталова здоровье его вдовы Гитаны резко ухудшилось. В это время мошенники, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин, попытались завладеть наследием актера, утверждая, что им было разрешено управлять его имуществом.
Однако Гитана и Мария опровергли эти заявления и обратились в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что Цивин пустил арендаторов в квартиру Баталова и присваивал деньги от аренды. Попытки мошенников завладеть дачей актера также не увенчались успехом. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, а Дрожжина — четыре года условно.
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Тяжелая болезньАлексей Баталов был страстным любителем своей дачи, где проводил время с семьей, особенно с младшей дочерью Марией, страдающей от детского церебрального паралича. Дача служила для него местом отдыха и творческой работы, он сам сделал большую часть мебели. Однако незадолго до своей смерти Баталов столкнулся с проблемой: сосед попытался незаконно захватить часть его земли для постройки бани, и правовые разбирательства легли на плечи Марии. Несмотря на то что они выиграли дело, дача сегодня находится в запущенном состоянии.
«Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество за неуплату. И некому заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами», — с грустью в голосе вспоминает вдова актера.
С горечью она признает, что ей и дочери с ДЦП было бы гораздо лучше на природе, чем в шумном и жарком мегаполисе.
Фото: iStock/LuCaAr
Трудности жизни89-летняя Гитана и ее дочь Мария сталкиваются с серьезными трудностями после ухода Алексея Баталова. Гитана не может управляться с креслом-коляской дочки, поэтому для прогулок им нужна помощь соседей.
Несмотря на тяжелое заболевание, Мария, которая может двигать только одним пальцем и имеет проблемы с речью, успешно окончила сценарный факультет ВГИКа и работает над сериалами и книгами. Однако забота о себе и о матери становится для нее настоящим испытанием, особенно учитывая, что Гитана после утраты мужа практически ослепла.
«Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать», — сетует на жизнь она.
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Смерть мужа
Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)Накануне трагедии он сломал шейку бедра, но успешно перенес операцию и был готов к выписке. Однако ночью, когда все были уверены в его выздоровлении, он скончался. Женщина, прожившая с ним более пятидесяти лет, до сих пор не может прийти в себя от утраты, но утешается тем, что любимый ушел мирно во сне.
После похорон Алексея Баталова здоровье его вдовы Гитаны резко ухудшилось. В это время мошенники, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин, попытались завладеть наследием актера, утверждая, что им было разрешено управлять его имуществом.
Однако Гитана и Мария опровергли эти заявления и обратились в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что Цивин пустил арендаторов в квартиру Баталова и присваивал деньги от аренды. Попытки мошенников завладеть дачей актера также не увенчались успехом. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, а Дрожжина — четыре года условно.
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Дарья Осипова