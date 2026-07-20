Подозреваемую в беременности Рианну заметили на трибунах с бокалом просекко

20 июля 2026, 20:54

Рианна косвенно опровергла слухи о новой беременности на финале ЧМ-2026

Рианна (Фото: Instagram* / @badgalriri)

Рианна посетила финал Чемпионата мира по футболу 2026 года и вновь оказалась в центре внимания поклонников. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».