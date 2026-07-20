Подозреваемую в беременности Рианну заметили на трибунах с бокалом просекко
Рианна посетила финал Чемпионата мира по футболу 2026 года и вновь оказалась в центре внимания поклонников. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
На фоне недавних слухов о возможной беременности певица появилась на трибунах с бокалом просекко и свежей клубникой. Именно этот момент многие пользователи Сети восприняли как косвенное опровержение слухов о скором пополнении в семье артистки.
Сама Рианна никак не комментировала обсуждения своей личной жизни. Поклонники продолжают следить за каждым её появлением на публике, нередко связывая любые детали с возможной беременностью.
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