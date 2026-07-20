Юрий Лоза высказался о Татьяне Куртуковой и её хите «Матушка»
Юрий Лоза заявил, что никак не относится к Татьяне Куртуковой
Юрий Лоза на VK Fest прокомментировал обсуждения вокруг своих высказываний о Татьяне Куртуковой. По словам музыканта, никакого конфликта между ними не было, поскольку лично они никогда не общались. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Лоза рассказал, что в прошлом году предложил исполнительнице одну из своих новых песен через её директора, однако композиция ей не подошла.
«Я с ней ни разу не разговаривал. У меня появилось несколько женских песен, написанных в последнее время. Я искал исполнительницу и перебросил её директору одну из своих песен… Ей не подошла моя песня», — рассказал артист.Музыкант отметил, что спокойно относится к этому решению и не считает ситуацию поводом для спора. Также Лоза поделился мнением о современном музыкальном рынке и успехе песни «Матушка». По его словам, сегодня популярность зачастую получают отдельные запоминающиеся фразы, а не произведение целиком.
«У нас хиты сейчас немножко перевернулись с ног на голову. Если раньше хит — это была песня, то сейчас хит — это кричалка. В её главной песне одна строчка про эту зазнобушку и всё», — заявил Лоза.Артист сравнил композицию Куртуковой с другими вирусными треками, отметив, что подобный формат сейчас пользуется большим спросом у слушателей.