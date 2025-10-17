Подписчики заподозрили Рената Агзамова в обмане после 10 тысяч отжиманий

17 октября 2025, 14:42

Ренат Агзамов (Фото: Instagram*/renat_agzamov)

Известный кондитер и телеведущий Ренат Агзамов вызвал бурную реакцию в сети, продемонстрировав впечатляющий результат спортивного челленджа — 10 тысяч отжиманий за 100 дней. Фото «до» и «после», опубликованные им в соцсетях, быстро разошлись по интернету и спровоцировали волну споров.