Подписчики заподозрили Рената Агзамова в обмане после 10 тысяч отжиманий
Известный кондитер и телеведущий Ренат Агзамов вызвал бурную реакцию в сети, продемонстрировав впечатляющий результат спортивного челленджа — 10 тысяч отжиманий за 100 дней. Фото «до» и «после», опубликованные им в соцсетях, быстро разошлись по интернету и спровоцировали волну споров.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, поклонники удивились заметному увеличению бицепсов и общей «подсушке» кондитера, однако далеко не все поверили в реальность такого преображения. Многие пользователи предположили, что дело не только в тренировках, а снимки могли быть обработаны или созданы с помощью нейросетей.
Как рассказал фитнес-тренер, без специальных препаратов добиться подобного эффекта за три месяца крайне сложно. Эксперт отметил, что такие результаты — редкость, а за 100 дней можно улучшить тонус, сжечь жир, но не нарастить столько мышц.
Сам Агзамов на критику пока не ответил.
