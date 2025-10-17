Сати Казанова призналась, что её травмировала установка «втягивать живот»
Сати Казанова рассказала, как убеждение «втягивать живот» повлияло на неё
Певица Сати Казанова открыто высказалась о проблеме бодишейминга и давлении на женщин с детства.
В своём блоге артистка опубликовала эмоциональное признание, рассказав, как установка «держать осанку и втягивать живот» повлияла на её самоощущение.
«Сколько раз я это слышала, в детстве, в юности, потом на репетициях, где меня учили быть красивой и правильной. Я травмирована этим втянутым животом, а вы?» — написала Сати.По словам певицы, подобные фразы, кажущиеся безобидными, могут формировать у девушек чувство постоянного напряжения и неуверенности в себе.
«В животе — сама жизнь, дыхание, движение. Но когда тебе постоянно гундят про его втягивание, жизнь будто сжимают и запирают внутри, не дают ей выйти», — поделилась Казанова.Исполнительница призвала женщин отказаться от навязанных стандартов и позволить себе расслабиться.