Сати Казанова призналась, что её травмировала установка «втягивать живот»

17 октября 2025, 14:12

Сати Казанова рассказала, как убеждение «втягивать живот» повлияло на неё

Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Певица Сати Казанова открыто высказалась о проблеме бодишейминга и давлении на женщин с детства.





В своём блоге артистка опубликовала эмоциональное признание, рассказав, как установка «держать осанку и втягивать живот» повлияла на её самоощущение.





«Сколько раз я это слышала, в детстве, в юности, потом на репетициях, где меня учили быть красивой и правильной. Я травмирована этим втянутым животом, а вы?» — написала Сати.

«В животе — сама жизнь, дыхание, движение. Но когда тебе постоянно гундят про его втягивание, жизнь будто сжимают и запирают внутри, не дают ей выйти», — поделилась Казанова.