Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Подработка таксистом, постельные сцены во время беременности и пластические операции: как живет экранная «жена Нагиева» Мария Горбань

Подработка таксистом, постельные сцены во время беременности и пластические операции: как живет экранная «жена Нагиева» Мария Горбань

Мария Горбань (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)

Мария Горбань (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)

На заре карьеры Мария Горбань играла роль «брошенок», что негативно отражалось на моральном состоянии самой актрисы. Лишь в последние годы звезда «Кухни» превратилась из милой девочки в эффектную женщину на экране и в реальности. Правда, фанаты подозревали, что без пластики в этом преображении не обошлось.

Начало карьеры Горбань

Мария родилась в Ярославле в доме театральных актеров Александра Горбаня и Ларисы Зибровой. Со временем отец перешел в режиссуру, ну а когда его пригласили в «Сатирикон», семья переехала в Москву.



Маша с раннего возраста играла Снегурочек и принцесс, хотя отличалась вздорным характером, а ее круг общения состоял преимущественно из мальчишек. Бойкая и артистичная Горбань мечтала о карьере клоунессы. Только в старших классах девочка приняла решение поступить на актерский факультет ГИТИСа.

Студентка постоянно получала драматические роли: в спектаклях «Три сестры», «Братья Карамазовы». Как говорила сама Мария, персонажи совсем ей не подходили, только образ из пьесы «Мандат» соотносился с темпераментом актрисы.

Мария Горбань (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)

Экранная жена Нагиева

Еще в конце 90-х не без помощи брата Алексея Сутягина, который уже снимался в «Простых истинах». Тогда в одном из эпизодов сериала появилась и Маша. Активно работать в кино актриса начала с 2003 года, когда публика увидела ее в «Женской логике». Потом Мария засветилась и в клипе Ираклия Пирцхалавы «Время», проектах «Марш Турецкого» и «Слуга государев».

«Жена номер два»: влезла в чужую семью, боролась за жизнь сына и подружилась с Порошиной. Перепетии судьбы Татьяны Абрамовой
«Жена номер два»: влезла в чужую семью, боролась за жизнь сына и подружилась с Порошиной. Перепетии судьбы Татьяны Абрамовой

Огромное количество зрителей узнали Горбань по картине «Розыгрыш», ну а следом за «Улыбкой Бога» она получила главную роль в сериале «Я лечу». Через некоторое время Маша уже блистала в «Высшем пилотаже», играла роковую красавицу в мелодраме «Кровь не вода», мелькала в медицинской эпопее «Доктор Тырса».

Кстати, Горбань давала интервью, где отмечала, что не будет участвовать в постельных сценах, но в 2010 году снялась для мужского журнала. Окончательно образ роковой дамы сложился, когда актрисе предложили сыграть жену Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня».

«Когда я пришла на съемочную площадку, увидела уже сплоченный, сработавшийся коллектив. Все друг с другом шутили, дружили, переглядывались. Я же не знала никого. Мне сказали: «Катя Кузнецова — твоя лучшая подруга. Нагиев — твой муж, которого ты ревнуешь». И я поняла задачу. На мне были лабутены 17 сантиметров. И вот снимаем сцену, а я на них поскальзываюсь и падаю. Нагиев говорит: «Да, трудно быть зажатой актрисой, Горбань». Я не растерялась, ответила: «Дмитрий Владимирович, а может быть, махнемся с вами обувью?» И он улыбнулся: «Молодец!» Я могла бы начать извиняться: «Поскользнулась, ой простите». А могла нахамить. Но я отшутилась и заслужила одобрение Нагиева», — рассказывала актриса о встрече с экранным супругом.

Мария Горбань и Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Сначала Мария хотела отказаться от роли Кристины, поскольку позвали актрису уже к концу первого сезона, да и героиня мелькала на экране нечасто. Однако продюсеры уверяли, что в продолжении «Кухни» супруге Нагиева уделят больше внимания. После умопомрачительного успеха в сериале Мария начала играть вторую половину Дмитрия еще и в рекламе мобильного оператора.

«Мы ведь не только играем вместе в рекламных роликах, но и ведем корпоративы, у нас постоянно какие-то совместные мероприятия. Нагиев уже, когда меня видит, говорит: «Как же ты любишь деньги, Горбань!». Шутка у него такая. Мы у Марюса Вайсберга снимались в картине «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители», и я опять играла бывшую жену Нагиева. Похоже, когда возникает вопрос: «Кто жена Нагиева?» — сразу находится ответ: «Горбань, конечно», — шутила артистка.

Горбань стала самым высокооплачиваемым водителем «Локомитива»

В нулевых Мария встретилась с футболистом Яном Дюрицей, который только присоединился к «Сатурну». Они познакомились в ночном клубе и, к слову, девушка сама подошла Яну.

«Меня задело то, что после танца он сразу ушел, обычно мужчины пытаются начать ухаживание, и я их сама отшиваю, а тут — вообще никакого продолжения. Он смотрелся весьма необычно: симпатичный парень, абсолютно трезвый с бутылочкой минеральной воды около барной стойки. Меня к нему потянули какие-то флюиды, и я не только сама к нему подошла, но и отвезла его домой и сама попросила номер его телефона. И все закрутилось», — отметила актриса.

Мария Горбань (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)


На другой день футболист пригласил Горбань на ужин, чтобы выразить благодарность за то, что девушка подвезла его.

«На следующий день Ян пригласил меня на ужин отблагодарить за то, что я подвезла его — подработала таксистом. До сих пор я самый высокооплачиваемый водитель в «Локомотиве», потому что я постоянно отвожу Яна на игры и забираю с них», — иронично подчеркивала артистка.

Горбань учила словацкий, в то же время футболист благодаря своей избраннице совершенствовал русский. Роман развивался очень быстро: знакомство с родителями, разговоры о браке. Но хотя журналисты Марию уже называли женой Яна, свадьбы так и не было, а в 2011 году пара рассталась.

Играла в постельной сцене во время беременности

В 2012 году Мария уже встретила новую любовь — осветителя Олега Филатова. В этот раз с замужеством актриса тянуть не стала: в 2013 году влюбленные поженились в Киеве, откуда Олег родом. Спустя год в семье случилось прибавление — артистка родила дочку Стефанию.

«За время беременности у меня было минус восемь килограммов из-за жуткого токсикоза. Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро — ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру», — откровенничала Горбань.

Через некоторое время Мария вернулась на экраны. С дочкой помогала мама, поэтому актриса не переживала за малышку. Однако то же нельзя было сказать и о муже. Спустя несколько месяцев супруги расстались.

Петру Чернышёву исполнилось 54 года. Как живёт фигурист спустя полгода после смерти Анастасии Заворотнюк?
Петру Чернышёву исполнилось 54 года. Как живёт фигурист спустя полгода после смерти Анастасии Заворотнюк?

Некоторые фанаты подумали, что в дело могла вмешаться политика: мол, у влюбленных оказались разные взгляды на отношения России с Украиной. Но все же большинство сошлось во мнении, что брак развалился из-за работы — Филатов строил карьеру в Киеве, а Горбань — в Москве. Судя по всему, компромисс найти не получилось, а жить на две страны было неудобно.

Мария Горбань (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)

«Куча пластических операций»

Как и с Филатовым, с оператором Кириллом Зотовым Горбань познакомилась на съемках.

«Между нами пробежал ток, когда наши взгляды встретились. Мы стояли, смотрели друг на друга, смеялись. И до сих пор нам вместе хорошо, комфортно, интересно. У нас всегда есть желание друг другу позвонить, рассказать что-то, увидеться, взяться за руки. Кирилл моя гордость. Все, что он делает, мне очень нравится. Я всегда хвастаюсь его работами, выставляю в социальные сети и говорю: «Ребята, смотрите, это сделал мой визуальный гений». А еще Кирилл профессиональный серфер, у него свой бизнес: серф-школа и отели на Шри-Ланке. Мы там недавно купили виллу», — рассказывала артистка в 2020 году.

Еще в 2016 году на отдыхе Кирилл предложил Маше свои руку и сердце. Тогда на Шри-Ланке прошла неофициальная свадебная церемония. Формально же пара заключила брак и отпраздновала это событие лишь в начале 2021 года. А уже в августе того же года родила сына Нилана.

Мария Горбань и Кирилл Золотов (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)


Во время беременности актриса набрала 16 килограммов, однако уже спустя неделю после родов поделилась с подписчиками пляжными кадрами из Майами. Поклонникам оставалось только удивляться, как быстро звезда пришла в форму.

Некоторые обвиняли Горбань в злоупотреблении услугами хирургов, причем не только в борьбе с лишними килограммами, но и в плане работы над чертами лица.

«Ничего особенно не поменялось. Просто я целенаправленно работала над своим образом. Возможно, немного переборщила с макияжем, это и прибавило мне возраст. Если меня сейчас умыть, я буду та же девочка! Когда меня видят без косметики, очень удивляются: «Боже, вы совсем другая!». Да если любая девушка нанесет толстый слой тонального крема, наклеит ресницы, накрасит губы красной помадой, скулы оформит, шевелюру закрепит на голове, ей сразу припишут кучу пластических операций!», — опровергала слухи Мария.

В реальности же под нож хирурга Горбань легла для уменьшения груди. К слову, процедуры звезда делала после обоих родов.

«Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше. Кто-то все пришивает, а я — убираю», — делилась Горбань.

Мария Горбань (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)

Мария Горбань сейчас

В настоящий момент Мария Горбань может назвать себя востребованной артисткой, любимой супругой и заботливой мамой. И хотя из-за ярких экранных образов актриса может показаться довольно стервозной, это только удачно сыгранная роль.

«Все удивляются, когда знакомятся со мной поближе. А я ведь очень простой, добрый и позитивный человек», — подчеркнула звезда.

Звезда «Кухни» часто путешествует по миру вместе с родными, особенно часто бывает на Шри-Ланке. Однако на постоянной основе Горбань проживает в Москве.

«У нас такой выбор всего — разнообразных ресторанов с разной кухней, подача. В Нью-Йорке, Берлине, Париже и Лондоне я была везде, но никогда мне не было так вкусно как дома. В тех городах есть точечные моменты, а в Москве этого очень много — все разное. Люблю Москву, люблю поесть», — рассказывала Мария о своей любви к столице.

Читайте также:

«Этот брутальный человек — просто тряпка»: тантрический секс и раздельный отпуск. Изменял ли звезда «Мажора» Денис Шведов жене?

Измена сожительнице, слухи о романе с Муцениеце и запрет въезда на Украину из-за «Крыма»: личная жизнь Романа Курцына

«Чуть не умер от горя»: роман с Яковлевой, измена жены и приемный сын, как живёт актер Виктор Раков

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#статьи
#актриса
#фильм
#сериал
#москва
#шри-ланка
#съёмки
#брак
#развод
#роды
#шоу-бизнес
Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
Певица Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма
07 февраля 2025, 18:34

Анна Калашникова (Фото: Телеграм @annakalash1)

На недавней премьере боевика в Москве разгорелся неожиданный конфликт между певицей Анной Калашниковой и женой боксёра Дениса Лебедева, Кристиной. Мероприятие, приуроченное к выходу фильма с участием Лебедева, привлекло внимание множества зрителей и журналистов. Об этом сообщает mk.ru.
Во время фотосессии на красной дорожке Анна начала флиртовать с Денисом, что вызвало явное напряжение. Спортсмен, держа за руку свою супругу, выглядел нервным и пытался успокоить ситуацию, целуя Кристину и поправляя свой пиджак. Однако это не помогло: Кристина начала выражать недовольство, размахивая руками и явно недовольная поведением певицы.

Инцидент стал предметом обсуждения среди гостей премьеры, пока ситуацию не разрешил проходящий мимо режиссер фильма. Он призвал всех собраться и пройти в зал, что позволило разрядить обстановку.

На данный момент Анна Калашникова не прокомментировала произошедшее.

Читайте также:

Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери

Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия

Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
#режиссёр
#инцидент
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери
Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

Ранее стало известно, какой конфуз Волочковой попал на видео.

Читайте также:

Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия

Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером

Дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

Читайте также:

Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной

Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук

«Понял, что не долечу»: Милош Бикович пострадал во время съемок российского боевика

*Запрещен в РФ
#дети
#семья
#жизнь
#звёзды
#шоу
#девочка
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

Читайте также:

«Жалкое зрелище»: SHAMAN признался, чего ему не хватает

«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем

Дрю Бэрримор рассказала о страстных поцелуях с женатым Адамом Сэндлером

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#анастасия волочкова
#новости
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

Читайте также:

Тяжелый развод, запой и депрессия: как сейчас живет похудевшая на 40 килограмм звезда «Кадетства» Павел Бессонов

Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной

«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#свадьба
#ксения собчак
Следите за нашими новостями
в удобном формате