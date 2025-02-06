Подработка таксистом, постельные сцены во время беременности и пластические операции: как живет экранная «жена Нагиева» Мария Горбань

На заре карьеры Мария Горбань играла роль «брошенок», что негативно отражалось на моральном состоянии самой актрисы. Лишь в последние годы звезда «Кухни» превратилась из милой девочки в эффектную женщину на экране и в реальности. Правда, фанаты подозревали, что без пластики в этом преображении не обошлось.