Подросший сын Елены Ваенги вызвал восхищение у поклонников певицы

Елена Ваенга (фото: Instagram* / vaengaofficial)
Певица Елена Ваенга, долгое время хранившая личную жизнь в секрете, поделилась редким снимком с сыном. Артистка опубликовала совместное фото с Иваном, которому в августе исполнится 13 лет.
Кадр был сделан во время участия в патриотической акции «Бессмертный полк». Мальчик заметно повзрослел и стал напоминать звёздную мать. Пользователи соцсетей обратили внимание на серьёзный взгляд подростка и подчеркнули его внешнее сходство с певицей.
«Не узнала сразу — такой взрослый», «Как быстро летит время», «Вы — как две капли воды», — комментируют подписчики.
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«Не узнала сразу — такой взрослый», «Как быстро летит время», «Вы — как две капли воды», — комментируют подписчики.
Елена Ваенга с сыном (фото: Instagram* / vaengaofficial)
Напомним, что на протяжении многих лет Елена Ваенга предпочитала не раскрывать подробности личной жизни. Лишь недавно певица начала публиковать семейные снимки и делиться моментами из жизни близких. Новые фото вызывают неизменный интерес у поклонников артистки.
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Дайана Хусинова