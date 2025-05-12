Подросший сын Елены Ваенги вызвал восхищение у поклонников певицы

Когда-то имя Ксении Качалиной звучало на премьерах фильмов: яркая звезда, талантливая актриса, муза режиссеров и икона стиля. Но сегодня её силуэт у мусорных баков — горькое напоминание о быстротечности славы и хрупкости человеческой судьбы. Подробнее в материале «Радио 1».