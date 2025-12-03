«Подсела я короче»: без чего не может жить телеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова больше не испытывает страха перед нарушением своего режима питания.
Как пишет Общественная Служба Новостей, после начала применения уколов «Оземпика» она иногда позволяет себе гастрономические вольности.
Звезда экрана продолжает использовать препарат, но периодически консультируется с врачом, чтобы не превышать рекомендуемую дозировку.
«Подсела я на «Оземпик», короче», — добавила Борисова.
Говоря о побочных эффектах, она подчеркнула, что все зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому никому не рекомендует начинать курс без консультации со специалистом.