Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Подставили папашу»: Филипп Киркоров потерял миллионы из-за «пошлятской» выходки 13-летней дочери и угодил в скандал

«Подставили папашу»: Филипп Киркоров потерял миллионы из-за «пошлятской» выходки 13-летней дочери и угодил в скандал

Дети Киркорова сбежали из элитной школы Дубая в Россию
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Не так давно Филипп Киркоров оправился от скандала, связанного с посещением «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, как ему вновь пришлось столкнуться с негативом из-за того, что дети не смогли адаптироваться в частной школе в Дубае и вернулись домой всего через год обучения. О том, как складывается жизнь наследников Киркорова и почему их обвиняют в проблемах знаменитого отца расскажет «Радио 1».

Проблемы с учебой в Дубае



Совсем недавно стало известно, что Алла-Виктория и Мартин больше не учатся в престижной Swiss International Scientific School в Дубае, где обучение стоило 64 тысячи долларов в год для каждого ребенка — почти шесть с половиной миллионов рублей. Наследники Киркорова не отличались образцовым поведением. Алла-Виктория, в частности, часто хулиганила и не слушалась взрослых, регулярно публикуя в интернете видео со своими проделками.



Девочка устроила провокацию в школьной столовой на глазах у преподавателя, почувствовав себя свободной вдали от родителя.
«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед этой красивой женщиной! Погнали!» — радостно восклицала Алла-Виктория.

Затем она схватилась за ограждение и попыталась сделать сальто. К сожалению, во время второго оборота она задела металлическую конструкцию и чуть не сломала ногу. На замечание сотрудника школы девочка не отреагировала и продолжила свои шалости. Что касается блога Аллы-Виктории, она уделяет ему много внимания. Девочка заявила, что не собирается становиться певицей, как ее отец, но от славы не отказывается. Хотя она еще не определилась с будущей профессией, блогером она уже стала.
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория (Фото: соцсети)


Однако контент, который выкладывает дочь артиста, порой вызывает вопросы. Например, этим летом она опубликовала видео, высмеивающее старый скандал с «розовой кофточкой», который произошел с Киркоровым в 2004 году и чуть не стоил ему карьеры. Алла-Виктория нарисовала себе бороду, как у отца, и облачилась в розовую футболку, изображая его и открывая рот. Эта запись вызвала неоднозначную реакцию среди знаменитостей и зрителей, многие из которых задались вопросом о содержании ее публикаций.

«Дно и непотребство. Я тут не вижу троллинга Киркорова. Вижу тиражирование пошлятины. Если это его дочь, то, может, там семейный подряд по выпуску пошлятины?», «Подставили папашу. Выкинул такие деньги, миллионы потерял, а они сбежали из школы», — возмущаются комментаторы.

Непростой характер дочери


Алла-Виктория всегда славилась своим непростым характером. Филипп Киркоров неоднократно признавался, что ему нелегко воспитывать дочь. Ей сложно угодить, и она порой ведет себя неуправляемо, особенно дома, где даже младший брат оказывается под ее влиянием.
«Дочь управляет всем в доме, даже мной. Она полная противоположность своего брата и настоящая егоза. Постоянно держит меня в стрессе», — делился переживаниями Киркоров.

Через некоторое время младший сын Мартин начал брать пример со старшей сестры. Ранее примерный мальчик, увлеченный спортом и учебой, теперь стал таким же хулиганом.

«Он был мягким и хорошим, занимался спортом и учился на отлично. А что с ним стало сейчас?» — сетует певец.
Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Киркоров активно борется с зависимостью детей от гаджетов и социальных сетей, полагая, что это мешает им строить комфортные отношения со сверстниками. По информации из сети, у Аллы-Виктории и Мартина не сложились отношения с другими детьми в Дубае, что стало причиной их возвращения в Россию. По словам самого Киркорова, его дети не выдержали расставания с родиной.

Читайте также:

«Я верный и негулящий»: ведущий «Доброго утра» Бабаев поделился интимными деталями о жизни с молодой ученицей после смерти жены

«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»

«Выкопала яму»: скандальное заявление Поплавской о пропавшей Ахеджаковой, выходка с флагом Украины и страшная болезнь
#дети
#певец
#жизнь
#скандал
#обучение
#отец
#отношения
#мальчик
#девочка
#киркоров
#сын
#шоу-бизнес
«Я верный и негулящий»: ведущий «Доброго утра» Бабаев поделился интимными деталями о жизни с молодой ученицей после смерти жены
Сергей Бабаев: у нас с женой нет бытовых ссор, мы счастливы
29 ноября 2024, 13:35

Телеведущий Сергей Бабаев (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев нашёл счастье в личной жизни в августе 2023 года. Его избранницей стала Юлия, с которой он познакомился в Школе Первого канала, где девушка изучала журналистику. Юлия моложе Сергея на 14 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы, хотя некоторые критикуют их отношения, ведь первая жена ведущего умерла всего три года назад. Подробнее о новом браке Бабаева расскажет «Радио 1».

Сергей Бабаев о хейте


Сергей заявил, что его не беспокоит поток негатива в интернете. Он считает, что довольные жизнью люди вряд ли будут резко критиковать других. Также Бабаев был готов к критике после свадьбы.

«Да, хамов хватает. Но я им спуску не даю. Но сначала, если человек грубит, пытаюсь перевести это в шутку», — рассказал Сергей для «Леди Mail.Ru».
По словам Сергея, негативные комментарии от хейтеров его никак не задевают.
«Я понимал, что, пойдя на некую откровенность, рискую наткнуться не только на людей доброжелательных, но и на озлобленных. Но меня это не трогает, ведь я понимаю, что гадости пишут товарищи несчастные, и их можно только пожалеть. Хейтеры могут назвать меня любым словом, — меня это не задевает. Я человек самодостаточный и цену себе знаю», — сказал ведущий.
Юлия также спокойно относится к негативным комментариям в свой адрес. Она понимает, что все публичные личности сталкиваются с критикой, поэтому не расстраивается.

Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: социальные сети Сергея Бабаева)

Отношения Сергея Бабаева с молодой женой


Телеведущий поделился, что они с Юлией практически не ругаются. Мужчина старается поддерживать мирную атмосферу в доме и помогать супруге в бытовых вопросах.
«Я не боюсь всех этих страшных для многих мужчин бытовых дел типа мытья посуды и вытирания пыли. Ссоры ведь из-за чего возникают? Жена мужа попросила мусор вынести, а он не вынес. Ну и пошли бодаться. У нас в семье подобного не случается», — рассказал Бабаев.
Ведущий признался, что он — человек неконфликтный и спокойный. Однако признаётся, что если бы не характер Юлии, такой идиллии в семье не получилось бы.
«Ни моего опыта, ни моей неконфликтности не хватило бы, если бы у Юли был не такой характер. А характер у нее — золотой. И мы с ней этими своими характерами очень совпали. И живем счастливо», — сказал он.
Кроме того, Бабаев рассказал, что несмотря на то, что он получает много внимания от женщин, его жена относится к этому с пониманием и не ревнует.
«Она меня хорошо знает и понимает, что я человек верный и негулящий», — отметил Бабаев.

Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Отношения Юлии с детьми Сергея Бабаева


Ведущий признаётся, что его новая жена в довольно хороших отношениях с его детьми. Хотя поначалу они не одобряли выбор отца, но Юлия проявила мудрость, и теперь между ними хорошие отношения.

«Отношения у них хорошие, ровные. Естественно, что, когда в семью приходит женщина, где дети уже взрослые (мой сын младше Юли всего на девять лет), вторая мать им не нужна. Поэтому нам было важно выстроить дружеские отношения, а не отношения мачеха-падчерица и мачеха-пасынок. И это нам в значительной мере удалось», — рассказал Бабаев.

Первая жена Сергея Бабаева


Первая жена Сергея Ирина Бабаева умерла в 2021 году из-за коронавирусной инфекции. Они были женаты с 1997 года. У Сергея двое детей: сын Никита (24 года) и дочь Лиза (18 лет).

Читайте также:

Не в первый раз увела мужа из семьи: Асмус появилась на публике с новым избраником, кто занял место Гарика Харламова

«Я камасутрил ее каждый день»: секрет брака Никиты Джигурды с Анисиной и его тайная связь с Волочковой

«Старая холостячка»: Психоаналитик раскрыла, почему Боня не может найти партнера
#отношения
#шоу-бизнес
#супруги
#брак
#семья
#телевидение
#конфликт
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»
29 ноября 2024, 12:47

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна нередко приковывает к себе внимание общественности. Прежде подписчики раскритиковали Татьяну Бурхунову за то, что она отправилась в путешествие по Африке, оставив Петросяна с детьми. Чем на этот раз молодая супруга артиста удивила публику расскажет «Радио 1».

Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна


В СМИ продолжают ходить слухи о том, что Татьяна Бурхунова и Евгений Петросян прибегли к суррогатному материнству. Говорили, что у Татьяны была сложная операция на ногах, что делало вынашивание ребенка для нее затруднительным. В начале 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились в Дубай. Журналисты заметили их рядом с частным медицинским центром, что подтвердило слухи.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Путешествие по Африке


Татьяна активно ведет свой блог, показывая подписчикам свою насыщенную жизнь. Однако на фотографиях из поездок она часто изображена одна, без мужа и детей. Недавно она вновь отправилась в путешествие по странам Африки в одиночестве, оставив Петросяна с детьми.

Реакция общественности была быстрой: многие заметили, что пока Татьяна исследует новые места, Евгений заботится о детях.

«У них разница 44 года! Что ж там за секрет такой», «Оставила детей и смылась от старого муженька», — пишут комментаторы.

На критику по поводу своих поездок Брухунова ответила, что не собирается везде брать с собой детей.
«Зачем это необходимо?» — спрашивает она.
«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети
«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети


Бурхунова раскритиковала красивых девушек


В своей социальной сети Татьяна Бурхунова опубликовала видеообращение, в котором обратила внимание на то, что многие девушки не владеют своим телом.

«Просматривала соцсети и обратила внимание на то, что большинство красивых девушек, выходящих в публичное пространство, совершенно не умеют владеть своим телом, в частности ртом. Многие снимают красивый контент, но забывают о том, что у здорового человека рот должен быть закрыт», — отметила супруга Петросяна.

Она также сообщила, что чрезмерная жестикуляция ее раздражает не меньше и она вынуждена прерывать просмотр видео уже через 10 секунд.

Читайте также:

«Выкопала яму»: скандальное заявление Поплавской о пропавшей Ахеджаковой, выходка с флагом Украины и страшная болезнь

Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»

11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны
#дети
#операция
#соцсети
#путешествие
#жизнь
#сми
#отношения
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михаил Ефремов сыграет Деда Мороза на новогоднем празднике в колонии
Михаил Ефремов не выйдет по УДО в 2024
29 ноября 2024, 12:11

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Актёр Михаил Ефремов не получит условно-досрочное освобождение перед Новым годом из-за его якобы испортившегося здоровья, сообщил Телеграм-канал Mash.
Результаты медицинской проверки выявили, что Михаил Ефремов чувствует себя хорошо. Отклонений по здоровью от нормы нет. А вот в поведении есть — за актёр получил уже не первый выговор.

Прошение на условно-досрочное освобождение не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители актёра передавали, что попробуют подать соответствующие бумаги только в 2025 году. А сейчас у Михаила Ефремова есть шанс немного улучшить своё личное дело участием в новогоднем празднике для отбывающих тюремный срок — администрация колонии рассматривает его кандидатуру на роль Деда Мороза в предстоящем празднике в честь Нового года.

Ранее адвокат Михаила Ефремова заявлял, что шансы актёр выйти из колонии по УДО до Нового года крайне малы.

Читайте также:

Михаил Ефремов может отметить Новый год на воле

«Состояние удовлетворительное»: в УФСИН сообщили о здоровье Михаила Ефремова

Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО
#суд
#дело
#проверки
#актёр
#адвокат
#администрация
#михаил ефремов
#дед мороз
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выкопала яму»: скандальное заявление Поплавской о пропавшей Ахеджаковой, выходка с флагом Украины и страшная болезнь
Яна Поплавская: Ахеджакова навсегда потеряла возможность вернуться в Россию
29 ноября 2024, 11:29

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Некоторое время назад Лия Ахеджакова активно высказывалась о ситуации в мире и давала интервью на эту тему, однако вскоре исчезла с экранов и перестала появляться в заголовках СМИ. Сообщалось, что якобы после неудачного выступления с украинским флагом актриса почувствовала себя плохо и не могла встать с кровати из-за сильных болей. О том, что на самом деле происходит с артисткой рассказала Яна Поплавская. Подробности – в материале «Радио 1».

Ахеджаковой стало стыдно

Актриса Яна Поплавская предположила, что причиной исчезновения Ахеджаковой могла быть не болезнь, а стыд. По словам Поплавской, актриса после своего выступления на европейской сцене предпочла уйти в тень и зализывать раны.

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она “антинародная актриса”. Она сама себе выкопала яму», — приводит слова Поплавской издание «Абзац».

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Кроме того, по словам Поплавской, Ахеджакова навсегда потеряла возможность вернуться в Россию. Бывшая звезда «Современника» так сильно скомпрометировала себя, свои взгляды и профессию, что шансов на реабилитацию и прощение для нее больше не осталось.
«Лия Меджидовна поняла, что народ находится в настоящем озверении и непонимании того, как человек, которого они так любили на экране, может нести подобную ересь, быть, по сути, провокатором. На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей», — заявила Поплавская.
«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду
«Настоящий психопат»: Шпак впал в истерику из-за удара «Орешником» по Украине и развелся с женой, она рассказала правду

Слухи о тяжелой болезни

После того как Лия Ахеджакова станцевала с украинским флагом на концерте в Германии, народная артистка РСФСР решила скрыться от общественности и отказалась от участия в мероприятиях.

На вопросы журналистов в последнее время отвечал ее молодой муж, фотограф и художник Владимир Персиянинов. В ноябре он сообщал, что Ахеджакова чувствует себя хорошо, но не может ответить на звонки из-за занятости. Однако сейчас ни она, ни ее супруг не выходят на связь.

Звезда «Служебного романа» и ее семья переживают трудные времена. Увольнение из театра и гастроли за границей с полупустыми залами оказали влияние на здоровье 85-летней актрисы. Сначала в СМИ появлялась информация о том, что Ахеджакова страдает от болей в спине. Врачи настоятельно рекомендовали ей отказаться от активной деятельности на сцене и соблюдать постельный режим.

На фоне общего волнения пранкер Сорян решил связаться с Ахеджаковой, чтобы узнать, согласилась бы она сняться вместе с польской актрисой Барбарой Брыльской в новом фильме. Ответ народной артистки его шокировал.
«Извините, не могу говорить, я у врача в больнице», — сказала Ахеджакова.

Однако, как оказалось, звонок Сурена был сделан вечером, когда ни одна клиника уже не работала.
Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский
Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский


Антироссийские высказывания Ахеджаковой

Ахеджакова до последнего момента пыталась создать иллюзию верности Родине, утверждая, что остается ей преданной. Даже после скандала с увольнением из «Современника» актриса продолжала настаивать на том, что останется с страной, хотя и считает её крайне непривлекательной.
«Это моя „Родина-уродина“. Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — сказала Ахеджакова, цитируя песню ДДТ «Родина».

Однако всего через несколько месяцев после своего заявления знаменитость уехала за границу. Актриса получила в подарок от граждан Украины флаг страны и вышла с ним на сцену в Германии, чем вызвала осуждение у соотечественников.

Читайте также:

11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны

Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»

Борьба за миллионы: Юрист назвал условие, при котором суд выделит наследникам Градского больше
#врачи
#флаг
#болезнь
#сми
#актриса
#увольнение
#болезни
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны
11-летний сын Жанны Фриске Платон снялся в сериале «Плакса» вместе с отцом
28 ноября 2024, 19:10

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Дмитрий Шепелев после смерти певицы Жанны Фриске делал все, чтобы оградить их сына Платона от навязчивого внимания поклонников и прессы. Недавно 11-летний Платон принял участие в съемках сериала под названием «Плакса». В этом проекте он работал вместе со своим отцом.
О том, как сейчас живет сын знаменитой певицы и какие подробности о браке с Фриске раскрыл Дмитрий Шепелев, расскажет редакция «Радио 1».

Кого играет сын Фриске


В сериале «Плакса» Платон сыграл самого себя, а его отец исполнил роль ведущего музыкального конкурса, на который пригласили школьников со всей страны. Среди них оказалась и главная героиня Маша, роль которой сыграла Ника — дочь Сергея Жукова. Первые кадры с Платоном появились в интернете: мальчик держится перед камерой вполне естественно. Пользователи отметили, что Платон растет копией своей мамы. Те же глаза, овал лица, цвет волос, пишут поклонники.

В проекте «Плакса», который появится на российских экранах 9 декабря, также снялись музыканты группы «Три дня дождя», Баста, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце и другие звезды.

«По маминым стопам»: Чем сейчас увлекается 11-летний сын Жанны Фриске Платон


Дмитрий Шепелев годами защищал сына Платона от чрезмерного внимания и редко выкладывал его фотографии в социальных сетях. Однако теперь у мальчика даже появился собственный блог. Сейчас Платон увлекается музыкой и играет на гитаре. По словам Шепелева, его сын обожает рок.

Платон Шепелев (Фото: соцсети Дмитрия Шепелева)

Конфликт Шепелева с родителями Фриске


В YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» Дмитрий Шепелев рассказывал об истинной причине конфликта с родителями Жанны. Мужчина заявляет, что не препятствует свиданиям Платона с родителями покойной супруги. Согласно утверждениям телеведущего, они сами не приходят на эти встречи, однако с удовольствием ходят на ток-шоу.

Шепелев поделился, что отношения с зятем и тещей у него испортились после смерти Жанны. Родители Фриске собирались забрать Платона жить к себе, однако Дмитрий хотел сам воспитывать сына. Шоумен подчеркнул, что у родителей Фриске неадекватные требования к нему.

«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети
«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети

«Рад, что мне не нужно делить с ней сына»: Шепелев о браке с Жанной Фриске


В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Дмитрий Шепелев раскрыл некоторые подробности об отношениях с Жанной Фриске. По его словам, он много раз задавал себе вопрос: были бы они вместе с Жанной, если бы все произошло по-другому.

«Я знаю ее легкой, воздушной, влюбленной в жизнь красавицей. Я не знаю ее мамой, не знаю ее женой, поэтому я не могу по-настоящему ответить на этот вопрос. Для меня она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни. Были бы мы вместе? Я не знаю», — рассказал телеведущий.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Шепелев подчеркнул, что с иронией думает про ситуацию, в которой ему пришлось бы делить сына с Фриске.

«Мне не нужно ни с кем договариваться. И это, наверное, хоть и трагичная, но положительная сторона всей этой истории», — заключил он.

Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Проблемы со здоровьем у нее начались еще во время беременности, а после родов медики сообщили ей страшный диагноз.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Исполнительница боролась с агрессивной формой рака головного мозга — глиобластомой, той же болезнью, что унесла жизнь Анастасии Заворотнюк.

Читайте также:

Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»

Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский

Борьба за миллионы: Юрист назвал условие, при котором суд выделит наследникам Градского больше
#суд
#радио 1
#врачи
#конфликт
#соцсети
#музыканты
#юрист
#жизнь
#родители
#певица
#фото
#гибель
#развод
#страны
#глаза
#рок
#звёзды
#отец
#кадры
#шоу
#отношения
#диагноз
#youtube
#пользователи
#мальчик
#мама
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»
28 ноября 2024, 14:38

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продолжительное время Анна Семенович радовала публику только творчеством и шикарной внешностью, а рассказами о личном исполнительница популярных хитов не баловала аудиторию.
О том, кто заставил Семенович уйти из «Блестящих», с кем звезда завела новые отношения и какие подробности известны о тайных романах певицы — в материале «Радио 1».

Из фигуристок в певицы: как Семенович закрутила роман с продюсером и начала музыкальную карьеру


В своих интервью Анна Семенович рассказывала, что родители до 18 лет запрещали ей общаться с противоположным полом и заводить отношения. В то время Семенович серьезно занималась фигурным катанием, а благодаря продюсеру Даниилу Мишину она переключилась на музыку и попала в группу под названием «Ангелы Чарли». У Ани и Даниила был серьезный роман, они жили вместе, даже думали о браке. Однако через пять лет отношений пара рассталась.

Большие деньги и другая семья: 7-летние отношения Семенович с женатым бизнесменом


Через время певица начала отношения с бизнесменом по имени Руслан. Этот роман продлился почти 7 лет, пока не выяснилось, что у мужчины есть другая семья. Бизнесмен предлагал певице уйти из «Блестящих» и уехать с ним в Америку, но артистка выбрала карьеру.

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Предприниматель купил для них квартиру в столице, которую оставил ей после расставания.

«За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», – вспоминает Семенович слова экс-возлюбленного.

Сериальная любовь


В 2004 году Анна Семенович снималась в сериале «Холостяки». Тогда же СМИ писали о том, что между звездой и одним из исполнителей главных ролей в этом фильме, Олегом Фоминым, вспыхнул роман. Сама певица всячески поддерживала это убеждение: она появлялась вместе с Фоминым на светских раутах и рассказывала о том, как развиваются их отношения.

Олег Фомин (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Однако вскоре Фомин и Семенович объявили, что романа не было. По их словам, это был пиар-роман, чтобы помочь продвижению сериала. Примечательно, что в одной из передач Семенович обвинили в том, что она стала причиной развода актера с женой и «увела» его из семьи.

Ушла из «Блестящих» из-за него: роман Семенович с политиком, который старше ее на 15 лет


В середине нулевых у Семенович были отношения с бизнесменом и политиком Игорем Аккуратовым, который был старше ее на 15 лет. По слухам, именно по его просьбе Анна покинула знаменитую группу «Блестящие». Этот роман Семенович не афишировала и не раскрывала подробности о причинах расставания.

Отношения с Губерниевым


В 2020 году исполнительницу заподозрили в романе с телеведущим Дмитрием Губерниевым: по интернету разлетелись снимки звезд, гуляющих по подмосковному поселку. Журналистам даже удалось запечатлеть их поцелуй.

Спустя время Анна прокомментировала произошедшее, заявив, что это были просто съемки клипа.

«Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой», — пояснила бывшая солистка «Блестящих».

Новый роман Семенович с женатым


За последнее время Семенович все чаще стала приоткрывать завесу личной жизни, отмечая, что теперь она отдыхает не одна, а также получает многочисленные подарки. Певица не стала долго таить имя и лицо жениха, и уже летом показала первые снимки с ним. Новым возлюбленным Семенович оказался бизнесмен Денис Шреер. Однако вскоре всплыла одна интересная деталь: мужчина Анны Семенович на момент знакомства оказался женат.

На фоне этого звезда стала уверять публику, что ее избранник находится в стадии развода и уже год не живет с законной супругой, только помогает сыну. Через время на связь вышла и сама супруга Шреера Марина.

Денис и Марина Шреер (Фото: соцсети Марины Шреер)

Она рассказала, что не знала о романе мужа с Семенович, а также выставила его в глазах публики в нехорошем свете. По словам Марины, муж запрещал ей что-то говорить прессе о нем, грозясь отобрать сына и прекратить материальную помощь. Женщина заявила, что ее супруг начал встречаться с артисткой якобы из-за денег, сам Шреер весь в кредитах, мало помогает сыну. Денис не стал долго хранить молчание в ответ на такую критику. Он пояснил, что не чувствует себя виноватым, ведь Марина не свободна уже долгое время.

Стоит отметить, что в этой ситуации Семенович более уважительно относится к прошлой жене Дениса Шреера. Она предпочитает не выставлять на показ подарки и знаки внимания от любимого, чтобы не раздражать Марину, так как понимает, что она может следить за звездой в соцсетях. Однако совместные фото с отдыха, походы на премии, Анна активно публикует у себя в блоге. Певица поделилась, что познакомила Дениса со своими родителями, а он, в свою очередь, уже несколько раз звал ее замуж и просит родить ему детей.

Читайте также:

Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто

Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем-альфонсом

Бизнес, пластика и отношения с 21-летним бизнесменом: как живёт 14-летняя дочь Веры Брежневой
#радио 1
#деньги
#помощь
#семья
#знаки
#предприниматель
#сердце
#женщина
#родители
#певица
#фото
#подарки
#бизнесмен
#сми
#семьи
#мужчины
#мужчина
#отношения
#интервью
#съёмки
#крыша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Борьба за миллионы: Юрист назвал условие, при котором суд выделит наследникам Градского больше
Юрист Кваша: суд может выделить наследникам Градского больше, если нотариус совершил ошибки
28 ноября 2024, 13:03

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Старшие дети артиста Александра Градского, несогласные с решением суда о выделению им недвижимости в рамках наследства, потребовали выделить им больше. Соответствующую кассационную жалобу рассмотрит Тверской районный суд.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» сообщил, что суд может пересмотреть свое решение, но при некоторых условиях.

«Если нотариус совершил какие-то ошибки при формировании вот этой наследственной массы. Поскольку дети и супруги относятся к наследникам первой очереди, они должны получить в равном количестве то наследство, которое после себя оставил умерший. Если нотариус как-то, по их мнению, несправедливо оценил имущество и распределил его, то, конечно, они имеют полное право с этим не согласиться и прийти в жалобу», — сказал он.

По словам эксперта, минимальных и максимальных критериев предоставления наследства, предоставляемого именно первоочередным наследникам, законом не установлено.

«Все зависит от благосостояния наследодателя. Есть обязательные доли в наследстве, которые должны быть в любом случае, даже если завещание передано лицам, кто находился на иждивении или бы нетрудоспособным. Но мы здесь этого не касаемся», — прокомментировал юрист.

Читайте также:

«Она не вдова»: наследники Градского устроили войну за миллионы мэтра — что он прятал под кроватью и в чем винят его жену

Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой

Жена Градского тайно открыла памятник на его могиле: фото с церемонии и борьба наследников за миллионы
#суд
#дети
#имущество
#памятник
#юрист
#супруги
#борьба
#право
#смерть
#артист
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский
28 ноября 2024, 13:03

Дмитрий Комаров (Фото: соцсети Дмитрия Комарова)

Почти 11 лет назад в российский эфир впервые вышла передача о путешествиях «Мир наизнанку», завоевавшая любовь зрителей в кратчайшие сроки. Автором и ведущим проекта стал журналист Дмитрий Комаров, который в поисках неизвестных для туристов сторон жизни той или иной страны буквально рисковал своей жизнью. После начала спецоперации Комаров и его программа исчезли с экранов: шоумен наотрез отказался продолжать работать на одном из самых известных каналов в России и отправился в зону СВО, чтобы поддерживать преступный режим Зеленского.
С тех пор о телеведущем долгое время не было практически никакой информации. В сети даже появились слухи, что Комаров погиб на фронте. Однако как оказалось, причиной молчания может быть и развод.

О том, где сейчас находится знаменитый ведущий, почему он пропал и как с этим связан развод, расскажет редакция «Радио 1».

«Всегда брал нахрапом то, что хотел»: брак Комарова с украинской моделью

В конце октября украинская модель и супруга телеведущего Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко, отметила 27-летие. Широкой аудитории девушка известна не только титулом «Мисс Украина-2016», но и провалом в ответе на вопрос, кто на тот момент был премьер-министром Незалежной.

Однажды в интервью телеведущий признался — Кучеренко он заприметил будучи членом жюри конкурса и во что бы то ни стало вознамерился сделать ее своей женой. Комарова не смутили ни разница в возрасте в пятнадцать лет, ни то, что его будущая супруга гремела в скандале на всю страну.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Фото: соцсети Дмитрия Комарова)

Осенью 2017 года влюбленная пара уже принимала участие в шоу «Танцы со звездами» на украинском ТВ, однако свои отношения они скрывали от публики.

«К счастью, переигрывать нам не приходилось, поскольку во время проекта мы постоянно ссорились. Это был довольно сложный период: шестичасовые репетиции, прогоны эфиров, съемки. Эмоциональная и физическая усталость все больше давали о себе знать», — вспоминает Кучеренко.

Свадьбу украинская парочка играла тайно: церемония бракосочетания проходила в Израиле. Но потомством пара так и не обзавелась.

Как брак журналиста разрушила любовь к киевскому режиму


Неоднократно девушка заявляла, что хочет стать многодетной мамой. Вот только все упиралось в мнение самого Комарова: после скандального увольнения и отъезда из РФ Комаров буквально помешался на киевском режиме, извращая правдивую информацию.

Теперь, судя по всему, ни о каком пополнении в семье и речи быть не может. Подписчики заподозрили Комарова в разводе с женой. Аргументом в пользу расставания стали пропавшие из социальных сетей совместные фото: последнее свежее из них датировано аж 2021 годом. С тех пор Комаров и его жена пропали из медиапространства.

А ведь еще недавно Дмитрий только и делал, что поздравлял возлюбленную с праздниками, хвастался дорогими подарками на день рождения и выставлял напоказ всю семейную жизнь. В соцсетях все происходящее в семействе Комарова, а также его исчезновение спровоцировало нешуточный переполох.

«Убит и съеден»: что стало с Комаровым после начала СВО


Среди прочих версий о возможном затишье в соцсетях журналиста существует и версия о гибели в зоне СВО. Примечательно, что за время работы над проектом Комаров дважды был на грани гибели.

В 2016 году ради выпусков о Непале телеведущий с оператором взяли билеты на самолет, который потом разбился. Комаров с коллегой в последний момент поменяли билеты и не попали на роковой рейс.

Еще один скандальный инцидент с участием украинца Комарова произошел в Папуа Новой Гвинее, где ведущий искал племя настоящих людоедов. В какой-то момент находка получила материальное воплощение, а сам Комаров оказался на грани выживания. Жителя племени, который выполнял функции переводчика, разочаровал размер гонорара, и тогда он расчехлил свой лук со стрелами. Выжить журналисту удалось лишь чудом.

Спустя три года на YouTube появилось видео из Бразилии о том, что Комарова «расстреляли». Он, действительно, брал интервью у бывшего бандита, но позже выяснилось, что в сети «случайно» оказался постановочный ролик, который снимался с помощью местных каскадеров. Поклонники передачи предположили, что таким странным способом ведущий раскручивает свежие выпуски, и оказались правы.

В последнее время Комаров в попытке снова стать интересным ездит на передовую. Он жив, а также ни разу не был ранен. Пропагандистская работа во славу террористического киевского режима полностью поглотила украинца. В его блоге регулярно появляются интервью с Зеленским и другими украинскими политиками, а в комментариях пользователи пишут о том, что журналиста просто подкупили, сам же Комаров «потерял лицо» и стал для России окончательно чужим.

Дмитрий Комаров и Владимир Зеленский (Фото: соцсети Дмитрия Комарова)

Теперь интерес к своей персоне Дмитрий Комаров поддерживает лишь путешествиями по развалинам киевского режима. Изредка в микроблоге шоумена появляются сомнительные посты, содержащие странные призывы к расправе.

Читайте также:

«Помолодела лет на 10»: Волочкова шокировала фанатов новым имиджем и намекнула на очередной роман

Разводится с молодой женой из-за ушей: из-за чего Цекало резко сдал и что происходит в его браке

«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети
#дети
#работа
#жизнь
#видео
#фото
#украина
#день рождения
#любовь
#танцы
#развод
#брак
#мнение
#инцидент
#церемония
#шоу
#билеты
#отношения
#youtube
#интервью
#пользователи
#съёмки
#лук
#девушка
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Газманов пожаловался на молодежь
Газманов пожаловался на нежелание молодежи слушать военные песни
28 ноября 2024, 12:51

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева)

Певец Олег Газманов пожаловался на нежелание молодого поколения слушать военные песни. Исполнитель высказался об этом в рамках круглого стола в Госдуме на тему включения патриотических композиций современных звезд в школьную программу.
«Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет. И что происходит сейчас, значит, да? Новое поколение детей, вот эти, с пяти лет, наверное, там. Они уже поют песни Ярослава (Дронова, Shaman — прим. ред.), поют мои новые песни», — сказал Газманов.
Певец указал на двойные стандарты российского радио и телевидения, где, по словам Газманова, «просят не акцентировать» внимание на боевых действиях. Кроме того, артист считает, что меры, принятые в отношении YouTube, не сработали из-за VPN.

Читайте также:

Не в первый раз увела мужа из семьи: Асмус появилась на публике с новым избранником, кто занял место Гарика Харламова

Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто

«Я камасутрил ее каждый день»: секрет брака Никиты Джигурды с Анисиной и его тайная связь с Волочковой
#мир
#война
#музыка
#музыканты
#культура
#новости
#звёзды
#песня
#молодёжь
Следите за нашими новостями
в удобном формате