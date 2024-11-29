«Подставили папашу»: Филипп Киркоров потерял миллионы из-за «пошлятской» выходки 13-летней дочери и угодил в скандал

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Проблемы с учебой в Дубае
Совсем недавно стало известно, что Алла-Виктория и Мартин больше не учатся в престижной Swiss International Scientific School в Дубае, где обучение стоило 64 тысячи долларов в год для каждого ребенка — почти шесть с половиной миллионов рублей. Наследники Киркорова не отличались образцовым поведением. Алла-Виктория, в частности, часто хулиганила и не слушалась взрослых, регулярно публикуя в интернете видео со своими проделками.
Девочка устроила провокацию в школьной столовой на глазах у преподавателя, почувствовав себя свободной вдали от родителя.
«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед этой красивой женщиной! Погнали!» — радостно восклицала Алла-Виктория.
Затем она схватилась за ограждение и попыталась сделать сальто. К сожалению, во время второго оборота она задела металлическую конструкцию и чуть не сломала ногу. На замечание сотрудника школы девочка не отреагировала и продолжила свои шалости. Что касается блога Аллы-Виктории, она уделяет ему много внимания. Девочка заявила, что не собирается становиться певицей, как ее отец, но от славы не отказывается. Хотя она еще не определилась с будущей профессией, блогером она уже стала.
Однако контент, который выкладывает дочь артиста, порой вызывает вопросы. Например, этим летом она опубликовала видео, высмеивающее старый скандал с «розовой кофточкой», который произошел с Киркоровым в 2004 году и чуть не стоил ему карьеры. Алла-Виктория нарисовала себе бороду, как у отца, и облачилась в розовую футболку, изображая его и открывая рот. Эта запись вызвала неоднозначную реакцию среди знаменитостей и зрителей, многие из которых задались вопросом о содержании ее публикаций.
«Дно и непотребство. Я тут не вижу троллинга Киркорова. Вижу тиражирование пошлятины. Если это его дочь, то, может, там семейный подряд по выпуску пошлятины?», «Подставили папашу. Выкинул такие деньги, миллионы потерял, а они сбежали из школы», — возмущаются комментаторы.
Непростой характер дочери
Алла-Виктория всегда славилась своим непростым характером. Филипп Киркоров неоднократно признавался, что ему нелегко воспитывать дочь. Ей сложно угодить, и она порой ведет себя неуправляемо, особенно дома, где даже младший брат оказывается под ее влиянием.
«Дочь управляет всем в доме, даже мной. Она полная противоположность своего брата и настоящая егоза. Постоянно держит меня в стрессе», — делился переживаниями Киркоров.
Через некоторое время младший сын Мартин начал брать пример со старшей сестры. Ранее примерный мальчик, увлеченный спортом и учебой, теперь стал таким же хулиганом.
«Он был мягким и хорошим, занимался спортом и учился на отлично. А что с ним стало сейчас?» — сетует певец.
Киркоров активно борется с зависимостью детей от гаджетов и социальных сетей, полагая, что это мешает им строить комфортные отношения со сверстниками. По информации из сети, у Аллы-Виктории и Мартина не сложились отношения с другими детьми в Дубае, что стало причиной их возвращения в Россию. По словам самого Киркорова, его дети не выдержали расставания с родиной.
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