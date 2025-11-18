Прохор Шаляпин отреагировал на освобождение убийцы его родственниц
Прохор Шаляпин назвал освобождение Алексея Лиманского «прискорбной правдой»
Прохор Шаляпин публично высказался о том, что человек, совершивший убийство его близких родственниц, находится на свободе.
В своём личном блоге певец прокомментировал информацию об освобождении преступника, подчеркнув, насколько тяжело ему вновь переживать эту тему спустя годы.
«К большому сожалению, суд отпустил убийцу. Это абсолютная, прискорбная правда», — отметил артист, не скрывая боли.Трагедия произошла в 1996 году, когда Прохор был ещё подростком. Тогда Алексей Лиманский совершил жестокое убийство его бабушки и тёти, проникнув в квартиру и нанеся женщинам множественные ножевые ранения. Тел обнаружили только на следующий день. На тот момент будущему артисту было всего 12 лет — это потрясение стало одной из самых тяжёлых страниц его жизни.
Несмотря на тяжесть преступления и то, что следствие установило корыстный мотив — убийца действовал ради денег, — правосудие затянулось на долгие годы. За четверть века Лиманский успел неоднократно совершить новые преступления и снова оказывался на скамье подсудимых: его судили за разбой, кражу, хранение запрещённых веществ и даже за ещё одно убийство.
Тем не менее в 2021 году уголовное дело об убийстве бабушки и тёти Шаляпина было прекращено — по формальному основанию: из-за истечения срока давности. Так преступник оказался на свободе.
В текущем году Лиманский вновь предстал перед судом — уже по делу о хранении запрещённых веществ. Однако и на этот раз серьёзного наказания избежать удалось: он получил условный срок в два года.
Для Прохора Шаляпина, пережившего потерю самых близких людей в раннем возрасте, решение суда стало очередным ударом. По словам артиста, он надеялся, что справедливость всё же восторжествует, однако реальность оказалась иной.