Прохор Шаляпин отреагировал на освобождение убийцы его родственниц

Прохор Шаляпин назвал освобождение Алексея Лиманского «прискорбной правдой»

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин публично высказался о том, что человек, совершивший убийство его близких родственниц, находится на свободе.





В своём личном блоге певец прокомментировал информацию об освобождении преступника, подчеркнув, насколько тяжело ему вновь переживать эту тему спустя годы.





«К большому сожалению, суд отпустил убийцу. Это абсолютная, прискорбная правда», — отметил артист, не скрывая боли.