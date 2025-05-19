«Подумал, что нам конец»: Натан о волнительном испытании на шоу «Сокровища императора»

Рэпер Натан (Натан Миров) рассказал о волнительном испытании на шоу «Сокровища императора». Мужчина выступает в команде с Ириной Дубцовой. По его словам, в какой-то момент ему показалось, что он проведет в Китае с коллегой по цеху последний день.