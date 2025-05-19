«Подумал, что нам конец»: Натан о волнительном испытании на шоу «Сокровища императора»

Натан Миров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Рэпер Натан (Натан Миров) рассказал о волнительном испытании на шоу «Сокровища императора». Мужчина выступает в команде с Ириной Дубцовой. По его словам, в какой-то момент ему показалось, что он проведет в Китае с коллегой по цеху последний день.
«Испытание с камнями было самым прикольным. А вот железная дорога и картина заставили нас понервничать, я думал, что это наш последний день в Китае», — прокомментировал рэпер.Натан подчеркнул непредсказуемость игры и добавил, что насладился китайскими видами. Кроме того, Дубцова и Миров шли к финишу в полном взаимопонимании и не ругались.
«У нас был хороший старт, но вот финиш всегда дело случая. И, если честно, в один момент я уже подумал, что нам конец», — добавил Натан.Он выразил надежду, что соперникам все еще импонирует их с Дубцовой команда, которая, не собирается сдавать позиций.
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