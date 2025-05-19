«Большие затраты нервов»: Татьяна Куртукова рассказала, участвовала бы она в «Интервидении»

Татьяна Куртукова (Фото: ВКонтакте, @tatiana.kurtukova)
Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова заявила, что не хотела бы участвовать в конкурсе «Интервидение». По словам певицы, для неё это огромный стресс.
«<…> я с радостью в качестве гостя, в качестве зрителя, и поддержать артистов, которые бы участвовали, но сама, наверное, нет, не хотела бы, потому что это очень-очень большие затраты нервов, хотя, конечно, очень почётно», — сообщила артистка на гала-ужине премии МУЗ-ТВ «Легенда».Она также оценила шансы SHAMAN’а на победу в конкурсе.
«Очень велики. Я знаю, что его люди очень любят, наверняка поддержат», — заявила Куртукова.Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Радио 1», кто, кроме SHAMAN’а, мог бы представить Россию на «Интервидении».
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