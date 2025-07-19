«Подверг опасности нашего ребёнка»: за что Волочкова никогда не простит бывшего мужа

19 июля 2025, 18:34

Волочкова раскрыла, за что никогда не простит своего бывшего мужа Вдовина

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова рассказала, что в ответственный момент её бывший муж не обеспечил семье безопасность. За это балерина никогда не простит Игоря Вдовина.





Звезда соцсетей стала гостьей программы «Основано на реальных событиях» на НТВ, где вспомнила важный момент из прошлого.





«Не прощу ему никогда, что не обеспечил безопасностью наш дом, что подверг опасности нашего ребёнка», – заявила Волочкова.