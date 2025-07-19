«Подверг опасности нашего ребёнка»: за что Волочкова никогда не простит бывшего мужа
Волочкова раскрыла, за что никогда не простит своего бывшего мужа Вдовина
Анастасия Волочкова рассказала, что в ответственный момент её бывший муж не обеспечил семье безопасность. За это балерина никогда не простит Игоря Вдовина.
Звезда соцсетей стала гостьей программы «Основано на реальных событиях» на НТВ, где вспомнила важный момент из прошлого.
«Не прощу ему никогда, что не обеспечил безопасностью наш дом, что подверг опасности нашего ребёнка», – заявила Волочкова.Речь идёт об ограблении дома артистки в 2013 году. В этот момент Анастасия находилась на гастролях в Варшаве. Ворвавшиеся в особняк злоумышленники связали прислугу и украли драгоценности из двух сейфов. Общая стоимость украшений составляла несколько сотен тысяч долларов. В этот момент в доме находилась и 7-летняя дочь танцовщицы Ариадна, которая чудом не пострадала.
Также Волочкова поделилась, что бывший супруг регулярно занимал у неё крупные суммы денег. В итоге его долг составил сотни тысяч долларов, части из которых Вдовин так и не вернул.