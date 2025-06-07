«Заедала стресс»: Вера Брежнева показала заплывшую жиром фигуру
Брежнева в обтягивающем комбинезоне показала располневшую фигуру
43-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе утратила былую красоту. В своём личном блоге певица опубликовала видеоролик танцевальной тренировки. Певица, выполняя различные движения, решила похвастаться своими стройными и соблазнительными формами.
Вера надела черные шорты и топ на тонких лямках. Легкий макияж и распущенные волосы прекрасно дополняли аппетитный образ. Но подписчики Брежневой заметили, что певица сильно поправилась, указав на её широкую талию и массивные бёдра.
«Вера уже не та», — написали ей фанаты.Однако сама певица рассказывала в своем блоге, что ей удалось восстановить фигуру после «беспорядочного питания». По словам Веры, она почти год «заедала стресс», но потом взяла себя в руки. Кроме того, Брежнева признавалась, что после 40 лет приняла себя без всяких «украшательств», и именно поэтому начала выставлять фото без макияжа и фильтров, не боясь критики.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская