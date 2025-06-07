«Заедала стресс»: Вера Брежнева показала заплывшую жиром фигуру

07 июня 2025, 12:02

Брежнева в обтягивающем комбинезоне показала располневшую фигуру

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

43-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе утратила былую красоту. В своём личном блоге певица опубликовала видеоролик танцевальной тренировки. Певица, выполняя различные движения, решила похвастаться своими стройными и соблазнительными формами.





Вера надела черные шорты и топ на тонких лямках. Легкий макияж и распущенные волосы прекрасно дополняли аппетитный образ. Но подписчики Брежневой заметили, что певица сильно поправилась, указав на её широкую талию и массивные бёдра.

«Вера уже не та», — написали ей фанаты.