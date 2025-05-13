Собчак защитила Авербуха, рассказавшего о знакомстве с 15-летней Арзамасовой: «Кипиш вокруг ничего»

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Журналистка Ксения Собчак защитила хореографа Илью Авербуха, который рассказал о знакомстве с 15-летней артисткой Лизой Арзамасовой. В Сети фигуриста осудили за влюбленность в несовершеннолетнюю девушку, но Собчак посчитала эти «выпады» в его сторону лицемерием.
В своем Телеграм-канале журналистка обратилась к возмущенной публике. Она объявила, что не видит ничего зазорного в признании фигуриста.
Стоит напомнить, что в разговоре с Ксенией Илья признался, что познакомился со звездой «Папиных дочек», когда ей было 15 лет. Он уточнил, что не видел в ней ребенка. Для Авербуха она была молодой женщиной.
Некоторые фолловеры Ксении поддержали ее точку зрения, однако часть пользователей Сети все же продолжает выражать опасения по поводу высказываний фигуриста.
В настоящее время Лиза Арзамасова уже является женой фигуриста. Они вместе воспитывают сына Льва и дочь Лию.
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«Друзья, а что за лицемерие и «кипиш вокруг ничего»? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?», — выразила свое мнение Собчак.
Стоит напомнить, что в разговоре с Ксенией Илья признался, что познакомился со звездой «Папиных дочек», когда ей было 15 лет. Он уточнил, что не видел в ней ребенка. Для Авербуха она была молодой женщиной.
Некоторые фолловеры Ксении поддержали ее точку зрения, однако часть пользователей Сети все же продолжает выражать опасения по поводу высказываний фигуриста.
«Познакомились и поженились — разные вещи», «У них тогда не было ничего, в чем дело?», «Да, для 37-летнего мужика, конечно, в 15 уже женщина», «В смысле, кипиш вокруг ничего? УК РФ — это ничего?», «Это не норма», — написали они.
В настоящее время Лиза Арзамасова уже является женой фигуриста. Они вместе воспитывают сына Льва и дочь Лию.
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Ольга Енгалычева